الحرة نيوز –

التقى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بدار المجلس اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان النيابية بحضور أعضاء المكتب الدائم.

وأكد الطراونة ضرورة إعطاء التشريعات المعروضة على اللجان الأولوية القصوى، خصوصاً تلك التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية، بحيث يتم البدء بالتشريع الأهم.

وشدد على أهمية الإسراع بإنجاز القوانين ليتسنى للمجلس مناقشتها وإقرارها خلال الدورة الحالية خدمة للمصالح الوطنية العليا ومصلحة المواطنين على حد سواء.

ووجه الطراونة، الأمانة العامة للمجلس لتقديم كل ما تحتاجه اللجان من دعم لوجيستي وإداري لتتمكن من إنجاز القوانين المعروضة عليها بالسرعة الممكنة.

بدورهم، أكد رؤساء اللجان جاهزيتهم لإنجاز التشريعات في أقرب وقت ممكن، قائلين إن هناك العديد منها في المراحل الأخيرة من الدراسة والبحث، إذ سيتم رفعها لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما أكدوا أن القوانين المعروضة على اللجان تحظى باهتمام كبير، ويتم بحثها وإقرارها بعد دراسة معمقة والاستماع إلى آراء و مقترحات أصحاب العلاقة وخبراء ومختصين.