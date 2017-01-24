الحرة نيوز –

لوحظ نشاط واضح لرواد التواصل الاجتماعي حيال زيادة الأسعار وخاصة أسعار الخضروات والبيض بشكل خاص رغم وجود استجابة ضعيفة من المواطنين بخصوص ذلك

ويقوم ناشطون ايضا برصد المولات والمحلات التجارية الكبيرة التي تبيع بأسعار مرتفعة

في السياق ذاته ظهر منشور يدعوا المواطنين لمقاطعة محلات سي تاون بسبب بيع كيلو البطاطا بمبلغ 110 دينار

وأثارت حملات المقاطعة المذكورة ردود أفعال واسعة من قبل المزارعين معربين عن استهجانهم وقال عدد منهم أن كلف الانتاج مرتفعة وأن ارتفاع الأسعار يعود الى الحلقات التسويقية وتجار التجزئة والجملة

وشنت جمعية حماية المستهلك حملة لمقاطعة البيض والبطاطا ولكن كما ذكرنا فأن التجاوب مع هذه الحملة ضعيف جدا بل يرى الكثير من المتابعين أن مبيعات التجار أزدادت بشكل ملحوض

وأشاروا أن ثقافة المستهلكين ضعيفة بخصوص الاستجابة لحملات المقاطعة بعكس المواطنين في الدولة المتقدمة حيث ترغم المقاطعة الشركات والمؤسسات على تخفيض أسعار السلع

وأرتفع ثمن طبق بيض المائدة في الأردن بشكل غير مسبوق وبرر منتجي البيض هذا الارتفاع بموجة الصقيع ولكن يرى متابعون للأسواق بأن هذه الحجة ليست في محلها