الحرة نيوز –

التقى عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد الظهراوي بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء مجموعة من القيادات الشبابية التابع لقسم الشباب بأمانة عمان الكبرى (قادة عمان).

وقال الظهراوي إن مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة ترحب بهذه القيادات الشبابية الواعية التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب بالمجتمع من خلال إطلاق مبادرات وأعمال تطوعية.

وأكد الاستفادة من الطاقات الشبابية، والعمل على صقلها من خلال دعمها ومساندتها لتصبح ذات أثر إيجابي لخدمة الوطن والمواطن، وأهمية أن تتبنى الحكومة،

القيادات الشبابية والعمل على إشراكها في العمل السياسي.

واقترح الظهراوي إنشاء جمعية تعنى بالشباب تعمل على حل مشاكل المجتمع وتقديم العون والمساعدة من خلالها، مستعرضا المهام والصلاحيات المناطة بمجلس النواب والدور الرقابي والتشريعي له، إلى جانب دور “الشباب النيابية” وحرصها على النهوض بالحركة الشبابية والرياضية في الأردن.

“ريف النواب” تدعو الحكومة لإقامة مشاريع تنموية بالبادية

دعت لجنة الريف والبادية النيابية، الحكومة إلى إقامة مشاريع تنموية لتحسين أوضاع أبناء البادية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإنشاء مدراس تدريب مهني وتقني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نواف النعيمات، تم فيه مناقشة عددً من المواضيع التي تخص مناطق البادية، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، والتربية والتعليم عمر الرزاز، والأمينين العامين لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والعمل.

وقال النعيمات إن اللجنة ناقشت العديد من المشاكل التي يعانيها أبناء البادية كـ”تردي البنى التحتية والرعاية الصحية وضعف مستوى التعليم المدرسي ودمج المدراس، فضلاً عن تكدس خريجي الجامعات بالتخصصات المشبعة وعدم إيجاد فرص عمل لهم”، لافتاً في الوقت نفسه إلى “عدم وجود مشاريع تنموية لأبناء البادية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة”.

وقال الطويسي “إن مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بتخفيض عدد الطلاب في التخصصات المشبعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتشكيل لجنة لحل مشكلة التخصصات الراكدة”.

وذكر الرزاز أن “التربية” تسعى لتوحيد مخرجات التعليم بين جميع مناطق المملكة وبين القطاع العام والخاص وتحسين مستوى المدراس والطلبة، مضيفاً إن الوزارة مستمرة بخطة 2025 وتدرس نتائج الاستمرارية فيها.

وبين أن الوزارة استحدثت مديرية الإدارة والمختبرات لتطوير وتجهيز المختبرات في المدارس الأكاديمية والمهنية.

وقال امين عام وزارة التخطيط إن لدى الوزارة برامج تنموية متعلقة بمناطق البادية الثلاث، وستقوم بمشاريع انتاجية وخدمية تسهم وتساعد في التنمية الاقتصادية وترفد خزينة الدولة.

وقال امين عام وزارة العمل إن الوزارة ستقوم بإعادة نظرة شمولية لمراكز التدريب وإعادة هيكلة لموضوع التدريب المهني والفني، مشيراً إلى العمل بعدة مشاريع منها إنشاء مركز تدريبي شامل في المفرق، وآخر بالبادية الجنوبية.