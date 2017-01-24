الحرة نيوز –

قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي من أصل قطبي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، لتنخفض درجات الحرارة على نحو ملموس وتهطل الأمطار، بالاضافة لاحتمالية هطل زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية.

وبين سماوي في تصريح لـ”بترا” أن الكتلة الهوائية شديدة البرودة، سيبدأ تأثيرها اعتبارا من ساعات مساء الخميس، إذ تنخفض درجات الحرارة على نحو ملموس، مع بداية تدفق رياح شديدة البرودة نحو المملكة.

وقال إنه “اعتبارا من الجمعة تعبر الأجواء كتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، ما يؤدي لتدني درجات الحرارة وسقوط أمطار وثلوج فوق المرتفعات الجبلية يومي الجمعة والسبت.

وأضاف سماوي إن “المنخفض المتوقع بدء تأثيره الجمعة، يتشكل نتيجة تعمق المرتفع الجوي فوق أواسط وغرب أوروبا، ووجود تيار هوائي نفاث غرب أواسط أوروبا، يساعد في دفع الهواء البارد باتجاه منطقة شرق المتوسط، وأيضا مع تخلخل تيار الهواء النفاث المداري وتحركه أكثر إلى جنوب المملكة، ما يعني تأثر المملكة بالمنخفضات الجوية مجددا”.

وأشار إلى أن “المنخفض المتوقع تأثيره على المملكة، سيحمل معه أمطار الخير التي ستهطل على مناطق واسعة، مع احتمالية لهطلات ثلجية على المرتفعات الجبلية، وتشكل الصقيع والإنجماد في الأيام التي تلي الجمعة”.

وأكد سماوي أن كوادر الدائرة، تتابع الحالة الجوية ساعة بساعة عبر تحديثات النشرة الجوية، حرصا منها على تقديم المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، لاتخاذ اجراءات واحتياطات مناسبة في حال كان هناك تأثير قوي للحالة الجوية المتوقعة، نهاية هذا الأسبوع مثل: التساقط الغزير للأمطار، تراكم الثلوج، الرياح القوية وحدوث الصقيع والانجماد، وستنشر الدائرة تحذيرات في جميع الوسائل وفي الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، بين سماوي أن توقعات النماذج المناخية الفصلية “المركز الأوروبي، المركز الإيطالي، معهد الأبحاث المناخية الأميركي وغيرها، تشير لاحتمالية تحسن بمقدار 40 % على ارتفاع معدلات درجات الحرارة لأشهر شباط (فبراير)، اذار (مارس) وايار (مايو) من الموسم الحالي في الأردن.

وقال ان هذه النماذج تشير إلى أن الامطار ستكون حول معدلاتها العامة، واحتمالية ان تتحسن لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها بمقدار 50 % في اغلب المناطق، باستثناء أجزاء من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.