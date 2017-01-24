الحرة نيوز –

فتح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب تحقيقا، في قرار قضى بتسجيل شركة لإدارة السياحة العلاجية في الأردن، بعد تعهدات كانت أطلقتها وزارة الصحة للقطاع الطبي بعدم منح تراخيص لغايات ادارة السياحة العلاجية، وذلك وفقا لمصدر مطلع في الوزارة.

وقال المصدر أمس، إن “موظفا سابقا منح هذه الرخصة، دون معرفة وعلم الوزير السابق للصحة، فيما لم تعرض المعاملة على الوزير رغم انها من صلاحياته”.

وكشف عن ان “هذا الموظف حصل على إجازة بدون راتب من الوزارة”، فيما قالت مصادر أخرى أنه “لم يطلع على هذا الملف أي من المسؤولين الكبار بالوزارة”.

من جهته، نفى الوزير الشياب معرفته بموضوع تسجيل الشركة، وفقا للناطق باسم الوزارة حاتم الازرعي، الذي أبلغ أمس أن الوزارة “ما تزال تتحرى عن المعاملة وآلية الحصول على هذه الموافقة”.

من جهته، علق رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري على منح الرخصة، بالقول “سمعنا عن الحصول على الرخصة، والوزارة كانت تعهدت بعدم منحها، إذ أن هذه الرخصة تمنح للعمل خارج الاردن، لتصدير المرضى وليس لاستقبال المرضى لأن ذلك يترك أثرا سلبيا على القطاع الطبي”.

وأردف بالقول ان “القطاع الطبي متعاقد مع شركات في الخارج لاستقطاب المرضى للمستشفيات الاردنية، ومن شأن وجود هذه الشركة ترك آثار سلبية على القطاع الطبي”.

وكانت مصادر مطلعة بينت ، أنه تم تسجيل إحدى الشركات لادارة السياحة العلاجية في المملكة، خلافا لتعميمين سابقين لوزير الصحة، بمنع تسجيل أي شركة في المملكة غاياتها ادارة سياحة علاجية او تقديم استشارات صحية.

وجاء في نص كتاب رسمي ، موجه الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وحمل رقم “م ت م ص /مؤسسات //2642 تاريخ 29/3/2016” موقع من المدير نيابة عن وزير الصحة، ما نصه: “اشارة الى كتابكم رقم م ش /21245 تاريخ 21/3/2016 والمتضمن الموافقة على غايات شركة ذات مسؤولية محدودة تحت التأسيس باسماء الشركاء (….) غاياتها تقديم استشارات صحية وسياحة علاجية والواقعة في مدينة عمان، اعلمكم بموافقتنا على غاية ادارة سياحة علاجية فقط، وعدم الموافقة على غاية تقديم الاستشارات الصحية”.

وتعتبر هذه هي المرة الاولى التي توافق فيها وزارة الصحة على منح ترخيص شركة لادارة السياحة العلاجية في المملكة، فيما تم رفض العديد من الطلبات الخاصة بهذه الغاية سابقا.