الحرة نيوز –

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” مضيها بالخطوات التصعيدية في مواجهة “التوجه الحكومي للقبول المباشر في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا”، والذي رأت انه “سيؤدي إلى رفع الرسوم في هاتين الجامعتين بنسب تتجاوز 150 %”.

الحملة اتهمت ايضا محافظ العاصمة بـ”منع” الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها أمس، أمام وزارة التعليم العالي، تحت شعار “لا للقبول المباشر.. الجامعات للفقراء أيضاً”، معتبرة أن قرار المنع “يؤكد أن الذهنية العرفية هي التي تحكم توجهات وسياسات الحكومة”.

وأضافت في بيان لها أمس، أن “مجلس التعليم العالي مصر على توجهاته بالقبول المباشر”، مبدية استغرابها من أن “يتحول صرح أكاديمي وتعليمي كوزارة التعليم العالي إلى العقلية العرفية ويرفض تقبل الرأي الآخر”.

وأكدت أنها “ماضية بخطواتها التصعيدية في مواجهة السياسات الحكومية بكافة الطرق والوسائل السلمية التي كفلها الدستور”.

وأضافت أنه “رغم منع الوقفة الاحتجاجية، إلا أن وفداً من الحملة، قدم رسالة إلى وزير التعليم العالي تسلمها أمين عام الوزارة بالوكالة، طالبت فيها بالتراجع الفوري عن التوجه للقبول المباشر في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا”.

ونبهت في رسالتها، أن “مضي مجلس التعليم العالي باعتماد القبول المباشر، وسعيه إلى إلغاء القبول الموحد، له عواقبه الخطيرة على الطالب والجامعة ومخرجات التعليم والعملية التعليمية برمتها”.

وأوضحت أن هذا القبول “ستصاحبه عملية رفع كبيرة للرسوم الجامعية لبرنامج التنافس، إذ يعطي الحق لإدارة الجامعتين ومجلسي أمنائهما للتحرر من رسوم التنافس في القبول الموحد، ورفعها بنسب كبيرة، كما سيتم رفع رسوم كليتي الطب وطب الأسنان من 45 دينارا في الأردنية و36 دينارا في العلوم والتكنولوجيا لتصبح 100 دينار في الجامعتين، أي بنسبة تتراوح بين 110 % -180 %، كما سيتم رفع رسوم الهندسة من 21 دينارا لتصبح من 50-70 دينارا بنسبة تتجاوز 150%، بل قد تصل إلى 250% في حال تم اعتماد مبلغ 70 دينارا للساعة”.

وأوضحت أن “القبول المباشر، في ظل حجم الفساد الإداري في جامعاتنا الرسمية، سيعطي المجال للواسطة والمحسوبية واستخدام النفوذ، لتكون له السطوة على القبول الجامعي، فيما يتسم القبول الموحد بأنه يعتمد امتحان التوجيهي كمرجعية وحيدة للقبول (..)”.

وتابعت أن “اختيار جامعتي العلوم والتكنولوجيا والأردنية لاعتماد القبول المباشر فيهما، يؤكد مخاوف الحملة الذي عبرت عنها سابقاً، بأن تتحول هاتين الجامعتين لتصبحا جامعتين للأغنياء فقط، وحرمان الفقراء من دخولهما، وذلك كونهما تتسمان بشدة الإقبال عليهما وحصولهما على حصة الأسد من طلبة الموازي والدولي، وعلى حساب أعداد المقبولين على التنافس”.

وقالت إن “القبول المباشر وحصر التعليم بالأغنياء، سيؤديان إلى المزيد من التراجع والتدهور في مخرجات التعليم العالي، والذي كانت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي قد حذرت من خطورته، وهو الأمر الذي يعني ضرب سمعة جامعاتنا وخريجيها”.

كما طالبت الحملة وزير التعليم العالي بـ”تفهم الظروف المالية الصعبة والعصيبة التي يعيشها المواطنون نتيجة الأزمة الاقتصادية والقرارات الحكومية الأخيرة”، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في رسوم التنافس المرتفعة في جامعاتنا وبخاصة الجامعة الهاشمية والبلقاء وجامعة اليرموك.