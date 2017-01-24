الحرة نيوز –

انطلقت فعاليات المعرض الأول “ابداع اكسبو 2017” أمس في عمان، بتنظيم من جمعية “ابداع” لتسليط الضوء على اختراعات وابتكارات شبان أردنيين، وقد افتتحته جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وتجولت جلالة الملكة ترافقها رئيسة جمعية ابداع مها درويش ونائب الرئيس هديل الدينة في المعرض، واطلعت على عدد من الابداعات، منها معرض حكايتي ويشمل مجموعة قصص تفاعلية باللغة العربية، صُممت للأطفال بين 4 الى 9 أعوام، وتركز على تعزيز التفكير النقدي والإبداع.

كما اطلعت جلالتها على اختراعات، شملت طابعة وقلما الكترونيا، وسيارة ذاتية الشحن، وجهازا لمنع الاختناق وبرنامجا مضادا لأي محاولة اختراق الكترونية على أي نظام بنسبة تصل إلى 95 %.

واستمعت جلالتها من المشاركين لما تحدثوا به عن ابتكاراتهم وكيفية توصلهم للشكل النهائي الذي قدم في المعرض، كما أشادت جلالة الملكة رانيا بذوي الشباب المشاركين، لتشجيعهم أبناءهم وبناتهم على الابتكار والاختراع والاكتشاف.

وتبادلت جلالتها الحديث مع مبتكري تصميم محرك سيارة صديقة للبيئة، وهو عبارة عن نظام جديد يزيد من فاعلية الزيت باستخدام الماء.

ويضم المعرض 14 مشروع أفكار واختراعات جاهزة للتطبيق على أرض الواقع، أنجزت ضمن فريق ومختصين خلال فترة امتدت أربعة أعوام، نفذها مبدعون في إطار ابتكاري، وقدموها للمجتمع الأردني والإنساني.

وشارك فريق ابداع للروبوت، بعرض طريقة تعليم جديدة للروبوت باللغتين العربية والانجليزية، ومجموعة روبوتات يمكن أن تقوم بمهام مختلفة، كما عرضت أفكار جديدة للتدوير لتعزيز الإبداع، ومبادرة يقوم عليها مجموعة شباب في مجالات مختلفة لتتحدى الخرافة وتصويبها.

وعرضت مجموعة أطباء، تقنية تركز على البحث العلمي والتفكير العلمي الإبداعي، لتصميم سوار طبي سيستخدمه 70 ألف عامل لمتابعة صحتهم.

واشتمل المعرض على مشروع لزراعة المحاصيل في الماء، وعرض لباحث في السرطان، طور خلايا شفاء باستخدام أعشاب طبية أردنية، وتقديم آلة لتشجيع التدوير بطريقة جديدة، يمكنها انتاج الاكسجين للمرضى.

كما اشتمل المعرض على عرض شعري لطالبة (12 عاما)، نشرت قصة جرح الياسمين وكتاب التحدي يليق بك.

تعد جمعية ابداع، منظمة غير ربحية تأسست عام 2008 لدعم المبدعين والمتميزين وتبني الموهوبين ورعايتهم، وتمكنت إلى اليوم من دعم 100 مشروع.