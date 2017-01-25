الحرة نيوز –

أكد مدير العلاقات العامة في ادارة السير المركزية، المقدم جلال الرحاحلة، أن كوادر الادارة تقوم بالتحقق من صحة المخالفة التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق مركبة الشهيد معاذ الكساسبة، مشيرا إلى أن صورة تلك المخالفة ستعرض على مدير الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف الرحاحلة إن عملية ادخال المخالفات تتم من قبل الكوادر البشرية من موظفي البلديات وأمانة عمان وقد يحدث خطأ ما في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه وفي حال اعتراض أي مواطن على المخالفة يتم التحقق منها وتصويب الاوضاع اذا ما ثبت حدوث خطأ.

ولفت الرحاحلة إلى أن بعض المواطنين يقومون بالعبث والتلاعب بأرقام لوحات مركباتهم، وذلك بتغطية رقم للتمويه واضافة أو اخفاء جزء أو كل لوحة المركبة خلال مسيرهم على الشوارع الرئيسة.

وكانت شكاوى عديدة وردت من قبل المواطنين بوجود مخالفات سير بحقهم في محافظات ومناطق لم يسبق أن وصلوها بمركباتهم، وفي ذات السياق نشر شقيق الشهيد معاذ الكساسبة صورة لمخالفة سير على مركبة الشهيد بالرغم من وجودها في كراج منزلهم دون تحريك منذ أسره.