الحرة نيوز –

كشفت معلومات مؤثره عن تفاصيل نجاة الطفل الأردني صاحب الخمسة أشهر من الحادث الذي وقع على طريق تبوك في السعودية، وراح ضحيته والده الأكاديمي في جامعة أم القرى ووالدته واثنان من أشقائه فيما تم تحويل شقيقه 15 عاماً المصاب بالعمود الفقري إلى مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك.

وأشارت التفاصيل أن الفرق الإسعافية عثرت على الطفل 5 أشهر، في حضن والدته رحمها الله قبل أن تودع الحياة، ووصف المشهد المؤثر بأن الأم كانت ممسكة به رغم أن قوة الحادث دفعها خارج السيارة وعلى أنها تعاني من إصابات خطيرة جداً توفيت على إُثرها فور وصولها المستشفى، إلا أنها تحاملت على نفسها ولم تترك ابنها الرضيع حتى وصل المسعفون، وقد ساهم ذلك بعد إرادة الله، وفقاً لمصدر طبي من إنقاذ حياة الطفل وخرج بإصابات بسيطة جداً وحالته العامة مستقرة.

ويجد الطفل الأردني خمسة أشهر كامل الرعاية الطبية في مستشفى البدع العام، حيث تقوم ممرضة سعودية على رعايته فيما قام المستشفى بتوفير كافة احتياجاته، ويتابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي مع المستشفى منذ وقوع الحادث، حيث وجه برعاية الطفل وتوفير كل ما يحتاجه إلى أن يتم تسليمه لأقربائه #