الحرة نيوز – النائب السابق سعد البلوي

الى احرار الوطن الذين يقبعون خلف القضبان. نحن لا نستحق تضحيتكم من اجلنا. نحن اجبن من ان ندافع عنكم. اشغلونا بمقاطعة البيض عنكم ولمقاطعة الوتس أب والفيس اصبح اكبر تضحياتنا.

لا تطلبوا من سجناء العقول حريتكم.

عذرا كلي خجل من نظرات اطفالكم ونسائكم الينا….

تشفع لنا العبودية من هذه النظرات لان لا حول ولا قوة لنا.

لا نتحمل برد الشتاء للخروج في مطالبة لفك قيودنا من ايديكم.

نحن من يبارك فسادهم وندعي اننا نحاربه…نحن من يحرس ابواب سقاطتهم لكي يحنوا علينا برغيف خبز منة منهم.

ننتظر امراة مثل تلك التى حررت السود في امريكا عندما رفضت ان تتخلا عن مقعدها في الباص من اجل الابيض!!! وتحدوا وقاطعوا حتى غيروا القوانين واستعادوا حريتهم . متى تخرجي ايتها النشمية لتحريرينا نحن معشر الذكور لنصبح في نظر ابناء ونساء المعتقلين رجالا.

سعد عوض البلوي