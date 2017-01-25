الحرة نيوز – احمد المغثة

أكد رئيس نادي ذات راس أحمد الجعافرة، أن الفريق بات مهددا بعدم أكمال مسيرته في دوري المناصير للمحترفين. واضاف الجعافرة بتصريحات اعلامية، بأن الضائقة المالية الكبيرة، ستؤثر على مشوار الفريق في اياب الدوري، بعدما عجزت الادارة عن تأمين متطلبات الفريق بحدها الادنى للاستمرار في المنافسات، مشيراً بأنه بصدد تقديم استقالته من رئاسة النادي.وتعاني ادارة نادي ذات راس المنتخبه حديثاً من القرارات العشوائية للادارة السابقة بقيادة مهند الرواشدة، والتى كلفت النادي مديونية تتجاوز الـ 400 الف دينار، نتيجة سوا التخطيط، بالتعاقد مع لاعبين خلال الموسم السابق بتكلفة مالية مرتفعة قياساً بدخل النادي.