الحرة نيوز –

كنا نحسب أن الأخطاء الطبية حكرا على المستشفيات الحكومية ولكن أتضح أن المستشفيات الخاصة تشهد مجازر على هذا الصعيد

خطأ طبي في مستشفى خاص معروف فقدت على اثره طفلة اصبعها الأيمن

القصة كما وردت

ايعقل ان تدخل فتاه البالغه من العمر شهرين الى مستشفى خاص على اثر التهاب في القصبات الهوائيه ليتم قطع اصبعها الايمن وتهرب واضح من ادارة مستشفى..

عند دخول الطفله نغم سامي محمود العجوري الى قسم الطوارئ على اثر التهاب قصبات هوائيه قامت الممرضه بوضع ابرة المغذي بيد الطفله لحقنها بالمضاد الحيوي اللازم وبعد الانتهاء من العلاج قامت الممرضه بقص بربيش المغذي الواصل بيد الطفله …. تفاجئت انها قطعت اصبع الطفله وما كان منها الا ان هربت من المستشفى …

تقدم والد الطفل الى المركز الامني وقدم شكوى ولكن لم يحصل على اي نتائج وما زال الاب يعاني مرارة الالم والذهاب من طبيب الى طبيب لمعالجة طفلته في ظل تهرب منه مدير عام المستشفى من هذا الامر واعتبره امر طبيعي يحدث في ارقى المستشفيات … من هنا نقول اين دور الحكومه عندما تسمع ذلك اين الرقابه ومكافحة الفساد اين الانسانيه ..

مثل هذا الشخص الذي يتهرب من علاج طفله اصيبت بخطأ طبي داخل المستشفى يجب ان يتم تقديمه الى القضاء ومحاكمته امام الناس فهو متجاهل قوانين وانظمه وضعتها الدوله ضاربآ بها عرض الحائط

