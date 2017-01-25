الحرة نيوز ـ أحمد الرواشده

اشتكى اصحاب المشاتل وسكان المنطقة الذين يقطنوا على ضفاف سيل الزرقاء من التهميش ونقص الخدمات وعدم استجابة الجهات المعنية والرسمية لمطلابتهم المتمثله باعادة تأهيل البنية التحية لمنطقتهم وضعف المتابعة .

وتحدث صاحب مشاتل القادري ابوعقاب القادري بان سكان المنطقة واصحاب المشاتل تقدموا بعريضة الى الجهات صاحبة الاختصاص بجرش وتلقوا وعود بإعادة تأهيل الشارع الذي يربط منطقة العبارة بشارع الزرقاء جرش وشارع عمان الرئيسي والذي يعاني من تاكل ووجود حفر ومطبات ومناطق تجمع للمياه وعدم اعادة تاهيل العبارة الموجودة لتصريف المياة التي يقوم اصحاب المشاتل بصيانتها على حسابهم الخاص وذلك لعدم استجابة الجهات المعنبة لهم .

واضاف بان حجم الاستثمارات التي يقدمها اصحاب المشاتل تقدر ب6 مليون دينار اردني وان عدم صيانة الشوارع بالطريقة السليمة دفع بالكثير بترك استثمارته او بيعها.

واثناء الجولة التي قام مندوبا في جرش للاطلاع على واقع الحال شاهد عدد من الاليات تقف على الشارع الرئيسي بينما تقوم اليات اخرى بنقل الاشجار الى الشارع الرئيسي لتحميلها ومن ثم نقلها وتصديرها الى الخارج وعند السوال عن سبب ذلك كانت الاجابة هي بان الاليات لاتستطيع الدخول الى المشاتل والتحميل منها لرداءة الشارع.

وابدا القادري استغرابة من تزفيت الجهة الغربية واعادة تأهيل الشوارع والعبارات الموجودة رغم ان الكثافة والمشاتل من الجهة الشرقية وان الشوارع التي بحاجة الى اعادة تأهيل وصيانه هي الشوارع والعبارات التي تقه بالجهة الشرقية.

مدير زراعة جرش المهندس بسام الفواعير بين بخصوص مدخل مشتل فيصل والذي يمر من منتصفة الشارع المودي الى منطقة العبارة والى المشاتل الرئيسية بانه تقدم بأكثر من طلب الى مديرية أشغال جرش لصيانة الشارع وإنشاء عبارة لتصريف المياة التي تفيض من السيل وتتجمع على مدخل المشتل وتشكل عائق لمرور الاليات الزراعة او سكان المنطقة او اصحاب المشاتل ولكن تم تسويف طلبة دون الحصول على جواب مقنع او تنفيذ للشارع