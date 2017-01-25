الحرة نيوز –

أستعرض أمين عام منظمة الدرع العالمية في الشرق الأوسط وافريقيا د.سطام الفايز أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن

وقال في بيان صحفي أن الدول المانحة لم تفي بكامل التزامتها نحوهم مما يزيد من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافتهم

وقام الفايز بجولة شملت مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن

وبين أنه على ضوء الجولة التي قام بها تكرست لديه انطباعات بمدى سوء الأوضاع المعيشية التي يعانون منها رغم ماتقدمه لهم الدولة الأردنية من دعم غير أن الأردن لايستطيع بمفرده النهوض بالمسؤوليات المترتبة عليه نحوهم فهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي برمته والأشقاء العرب حيث أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يفتح حدوده لهم رغم أنه البلد الأكثر فقرا ومواردا في منطقة الشرق الأوسط

وتطرق أمين عام منظمة الدرع العالمية الى ماقدمه الأردن الى اللاجئين السوريين عبر السنوات الماضية ومنذ حدوث الأزمة السورية قبل أكثر من 4 سنوات حيث تم استنزاف موارد الدولة خلال الفترة الماضية في حين أن المجتمع الدولي لم يقدم لهم الا القليل الذي لايغني ولايسمن من جوع رغم أن كافة المسؤولين الأردنيين يوجهون نداءات ومناشدات للدول المانحة لتقديم مايترتب عليها

وأنعكس مثل هذا الأمر بشكل سلبي جدا ليس على موارد الدولة فحسب بل على المواطنين الاردنيين بشكل عام حيث وفرت لهم الحكومات الأردنية فرص العمل والعلاج والتعليم رغم مايتطلبه مثل هذا الأمر من امكانيات وتوفير للبنى التحتية وخلافه

ودعا الفايز المنظمات الدولية لزيارات مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن للوقوف على احتياجاتهم الفعلية ورفع التقارير لدولهم وحث المجتمع الدولي للقيام بواجباته وللتعرف على مدى المسؤوليات الضخمة التي يضطلع بها الأردن بها نحوهم وبمفرده

وبين الفايز أن الأردن لايستطيع أن يمنع اللاجئين السوريين من تدفقهم عبر حدوده خاصة في ظل عدم وجود آفاق لتسوية سياسية للأزمة السورية وتناحر كافة أطراف النزاع بل على العكس من ذلك فأعداد اللاجئين السوريين في ازدياد واضح مما يزيد من الأعباء على خزينة الدولة الأردنية

وأشار الفايزأنه

وفي الاردن يعيش حوالى 86 % من جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات دون عتبة الفقر ولا يتخطى دخلهم 3,2 دولارات في اليوم،

كما ان تزايد الطلب على الوظائف والاراضي والمساكن والمياه والطاقة يشكل ضغطا على الخدمات في الاردن

وحذر الفايز من تبعات هذه الأزمة الخطيرة ليس على الأردن فحسب بل على كافة دول المنطقة

وطالب الفايز الدول الأوروبية بفتح حدودها لاستقبال اللاجئين السوريين كونها تمتلك الامكانيات غير المحدودة