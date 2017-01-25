الحرة نيوز –

هل يُظلم الاحرار في عرين الهواشم…….

بهذه العبارة أستهل أحد المواطنين رسالته التي طلب أن توجه لجلالة الملك عبدالله الثاني

وقال المواطن المذكور”نحتفظ باسمه” أنه رفض القيام بأعمال التزوير وأمور غير قانونية أخرى وبسبب ذلك قام شخص متنفذ جدا بضربه وتحت تهديد السلاح وعندما أستنجد بالأجهزة الأمنية أنهالت عليه التهم وتم زجه بالزنازين

وقال المواطن باكيا: هل يُظلم الأحرارفي عرين الهواشم

هذا ماحصل ولأن الشخص الذي طلب التزوير هو صاحب نفوذ تمكن من شراء أصحاب المناصب وشراء عقولهم وضمائرهم

يدعي أنه دولة داخل دولة وفوق القانون

عند استنجاده بالأجهزة الأمنية قام صاحب النفوذ بقلب الحق الى باطل

لهذه الأسباب جميعها يستغيث صاحب هذه المظلمة بصاحب الجلالة الهاشمية المعظم الملك عبدالله الثاني