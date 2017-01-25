الحرة نيوز –

أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين حضروا والذين غابوا عن الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.

والنواب الحضور، هم: خليل عطية ومحمد البرايسه وموسى هنطش وعبد الله العكايلة ويحيى السعود وموسى الوحش وعمر قراقيش وعزيز العبيدي وخالد رمضان وصالح العرموطي ومنصور مراد وأحمد الصفدي وخير ابوصعيليك واحمد الرقب واحمد الهميسات ونصار القيسي وفضيل النهار و احمد اللوزي ومصطفى العساف وحسن العجارمة وبركات العبادي ورياض العزام وراشد الشوحه وعبد المنعم العودات ومحمود الطيطي وابراهيم بني هاني وجودت الدرابسه وخالد موسى ابو حسان وفواز الزعبي وعبدالله عبيدات ووائل رزوق ومصطفى الخصاونة ويوسف الجراح مجحم الصقور وماجد قويسم ومعتز ابو رمان ومحمد الزعبي وفوزي الطعيمه وعلي حجاحجة ومصطفى ياغي وابراهيم ابو السيد وخالد الحياري وفضية الديات ومحمود العدوان ورجا الصرايرة وعبدالله زريقات وهيثم الزيادين ومصلح الطراونة ومحمد العتايقة ومحمود النعيمات وصداح الحباشنة ورنده الشعار وصباح الشعار ومحمد الفلحات وابراهيم البدور وطارق خوري ومحمد الظهراوي وسعود ابو محفوظ ونبيل الشيشاني وقصي الدميسي وفيصل الاعور ومرزوق الدعجة وحمود الزواهرة وموسى الزواهرة ونواف الزيود وعلي الخلايله وعبد الكريم الدغمي ومفلح الخزاعلة ورائد الخزاعلة وشعيب الشديفات ومحمود الفراهيد وحسن السعود وغازي الهواملة وعبد القادر الازايدة ونبيل الغيشان وزيد الشوابكة وهدى العتوم وعقله الزبون ومحمد العياصره ووصفي حداد وصفاء المومني واحمد الفريحات ومحمد الرياطي وحازم المجالي وإبراهيم ابو العز وحابس الشبيب ومازن القاضي وصوان الشرفات وسليمان الزبن ومحاسن الشرعة و حابس الفايز ونواف النعيمات ومحمد الحويطات وانتصار حجازي وهيا الشبلي ومنال الضمور وابتسام النوافله وحياة المسيمي ومرام الحيصة ووفاء بني مصطفى وزينب الزبيد ورسمية الكعابنة وشاهه العمارين .

اما النواب الذين غابوا بعذر فهم: اندريه حواري وعبد الرحمن العوايشه وقيس زيادين وخميس عطية ورمضان الحنيطي ونضال الطعاني وخالد البكار وابراهيم القرعان وعبدالله القرامسه و خالد الفناطسة ومحمد نوح وحسين القيسي وعدنان الركيبات وعواد الزوايدة وديمه طهبوب وريم ابو دلبوح وانصاف الخوالدة ومنتهى البعول وعليا ابو هليل .

اما النواب الذين غابوا بدون عذر النواب، فهم: عبد المحسيري وحسني الشياب وعيسى الخشاشنة وجمال قموه ومحمد هديب وكمال الزغول .