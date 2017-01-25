الحرة نيوز –

اعرب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن الشكر والثناء والتقدير لجهود الاشقاء في الدول العربية “الذين ما بخلوا علينا بـ “الفزعة” على مدى السنوات والعقود”.

وقال في مستهل جلسة المجلس، اليوم الاربعاء، “اخص بالشكر اشقاءنا في دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الذين جسدوا الهوية القومية الاسلامية رسالة عروبية عابرة للظروف والمحن”، داعيا العلي القدير ان يسبغ على امتنا المزيد من الوحدة والتعاضد والتكاتف.

واكد وقوف الاردن ودعمه للامة العربية والاسلامية ووحدة الصفوف وشحذ الهمم انتصارا لقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتبني الحلول السياسية لازمات المنطقة ودول الجوار.

واضاف “ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المملكة التي حباها الله بقيادة حكيمة وشعب واع منتم يعرف الصبر عند الصعاب ويجيد فن تجاوز الازمات”.