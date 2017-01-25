الحرة نيوز –

حذرت دراسة صادرة عن جامعة هارفاردألامريكية من خطر الدخان المقلد والمزور والمهرب حيث أن نسبة انتشار الخلايا السرطانية في الجسم تزداد سبعة أضعاف بسببه

ورغم هذه الدراسة الخطيرة يتم ترك المجرمين ولاتلاحقهم الجهات المختصة وكأنهم فوق القانون والمشكلة أنهم معروفين بالنسبة لكافة الجهات مما يدعونا الى التساؤل عن سر الصمت ومما يشجعهم على التمادي وقتل المواطن وافلاس الشركات وتدمير خزينة الدولة

ويشهد الأردن ظاهرة امتلاء الأسواق بهذه الأصناف حيث تقوم شخصيات متنفذة بادخالها وبيعها بالأسواق في ظل تقاعس الجهات المختصة عن ملاحقة المهربين خاصة المتنفذين منهم والمشكلة أن هؤلاء يتسترون بالأعمال الخيرية للتغطية على جرائمهم التي تسبب الضرر الفادح للمواطنين واصابتهم بأمراض السرطان اذا ماعلمنا وجود اصابات كثيرة بهذا المرض الخبيث بين المواطنين

مثل هؤلاء من يدعون عمل الخير ويزعمون مساعدة المحتاجين ويرتكبون مئات الجرائم في الخفاء ولايجدون من يردعهم اعتقادا منهم أن عمل الخير يحميهم ويبقيهم بعيدا عن المساءلة

وعودة للدراسة الأمريكية حيث تضمنت أن نسبة النيكوتين في الدخان المهرب والمزور لايتم وضعها حسب المعايير العالمية المعروفة وبسبب ذلك فقد يؤدي تدخين هذه الأصناف للوفاة

نطالب وزارة الصحة وكافة الأجهزة المختصة ملاحقة المجرمين من المهربين والمزورين لينالوا العقاب اللازم علما أن التزوير يتم في مطابع في عمان ويجني أمثال هؤلاء الملايين على حساب صحة المواطنين

ماذا تفعل وزارة الصحة وماهي واجباتها

ماذا تفعل بقية الأجهزة المختصة ولماذا لاتتم ملاحقة مثل هؤلاء المجرمين هل هم مدعومين هل يوجد لهم شركاء من المتنفذين

اسئلة ننتظرالاجابة عنها