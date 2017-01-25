الحرة نيوز –

وافق مجلس أمانة عمان خلال جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة امين عمان عقل بلتاجي على توقيع مذكرة التفاهم المنوي ابرامها مع احدى الشركات لإنشاء مشروع للألواح الشمسية المولدة للطاقة داخل حدود امانة عمان الكبرى.

والمشروع هو توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية من خلال نظام النقل بالعبور والذي يغطي فواتير الكهرباء للشوارع الداخلية والخارجية داخل حدود امانة عمان وفواتير الكهرباء لكافة المباني والمرافق التابعة لأمانة عمان وفواتير الكهرباء للمنازل الاقل حظا في العاصمة عمان وبعض مناطق المملكة.

كما وافق على قرار لجنة الاستثمار بإحالة مشروع استبدال إنارة الشوارع في مدينة عمان باستخدام LED مقابل استبدال 118687 وحدة انارة شامل كفالة الاداء والمصنعية لمدة 8 سنوات بقيمة اجمالية للمشروع مقدارها خمسين مليون دولار اي ما يعادل 35 مليون و400 الف دينار لتوفير نحو 50% من الفاتورة الشهرية لكهرباء انارة الشوارع.

وأحال المجلس عطاء تزويد امانة عمان بالمحروقات ولمدة خمس سنوات على شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية جو بترول.

وبلغت قيمة العطاء السنوية 12 مليون دينار وبقيمة إجمالية للاتفاقية مقدارها 60 مليون دينار لمدة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم قرار الاحالة وضمن الشروط والمواصفات الواردة بالعرض كونهم حصلوا على اعلى علامة في التقييم الفني والمالي.

وصادق على إحالة عطاء توريد حصمة بازلتية متنوعة وناعمة من الحجر الجيري لخلاطة الامانة بقيمة اجمالية بلغت مليون ومائة وتسعة آلاف وسبعمائة دينار لكامل الاعمال المطلوبة بعد الخصم المقدم منهم.

ووافق المجلس على ملحق اتفاقية التعاون بين مجلس الامانة ووزارة المالية بخصوص تحصيل المطالبات المالية المترتبة لأمانة عمان الكبرى على المكلفين والمساهمة بتقديم دعم سنوي لصرح الشهيد لغايات تنفيذ اعمال الصيانة المستمرة للصرح باعتباره من اهم المقاصد السياحية والترفيهية في عمان، وعلى تقديم دعم سنوي لمتحف الاردن كونه مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

كما وافق على مذكرة دائرة عمليات النقل والمرور والمتضمنة الاسس والشروط الفنية والادارية والمالية الواجب توفرها في انظمة الاتصال والتتبع والشركات المقدمة لهذه الخدمة لمكاتب التكسي العاملة ضمن حدود الامانة لرفع جودة ومستوى خدمات التكسي المقدمة للمواطنين ضمن سعيها لتطوير منظومة النقل العام في المدينة.