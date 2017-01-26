الحرة نيوز –

تأهل فريق يوفينتوس، مساء الأربعاء، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتغلب يوفينتوس على ضيفه اي سي ميلان بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب فريق “السيدة العجوز” حيث دخل لاعبوه مهاجمين منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضاف يوفينتوس الهدف الثاني عن طريق البوسني ميرالم بيانيتش في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص اي سي ميلان فارق النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق الكولومبي كارلوس باكا.

وشهدت الدقيقة 54 طرد مانويل لوكاتيلي لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب اي سي ميلان الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبذلك، لحق يوفينتوس بفريق نابولي في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة المحلية.

وسيلعب فريق انتر ميلان مع لاتسيو الخميس في ربع النهائي، على أن تختتم مباريات المرحلة الجمعة بإقامة مباراة روما مع تشيزينا.-