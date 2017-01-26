الحرة نيوز –

ودّع فريق ريال مدريد، مساء الأربعاء، بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ليتأهل سيلتا فيغو إلى المربع الذهبي للمسابقة.

وتعادل سيلتا فيغو مع ضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما في إياب دور الثمانية (ربع النهائي).

وجاء تأهل سيلتا فيغو إلى نصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بفوزه بهدفين لهدف.

وأنهى سيلتا فيغو الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف بهدف جاء من نيران صديقة في الدقيقة 44 عن طريق البرازيلي دانيلو دا سيلفا.

وفي الشوط الثاني، أدرك الريال التعادل في الدقيقة 62 عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلّا أن الفريق المضيف تمكن في الدقيقة 85 من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الدنماركي دانييل واس.

ومع حلول الدقيقة 90 تمكن الريال من تسجيل التعادل عن طريق لوكاس فاسكيز.

وبذلك، لحق سيلتا فيغو بفريقي ديبورتيفو ألافيس وأتليتكو مدريد في المربع الذهبي للبطولة.

وتختتم مباريات دور الثمانية بلقاء الخميس الذي يجمع بين برشلونة وريال سوسيداد، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الكاتالوني بهدف دون رد.