الحرة نيوز –

أكد عضو الاتحاد العام للمزارعين عبدالشكور جمجوم، أن حملات المقاطعة الشعبية لمادة بيض المائدة قد أثّرت بشكل كبير على مبيعات البيض، ووصلت نسبة التأثير حتى 10% فيما تمّ بيع الصندوق من أرض المزرعة اليوم بـ28 دينارا ووصل سعر الطبق 2.20 دينارا.

وأضاف جمجوم إن الغلاء والارتفاع الذي شهدته أسعار البيض مردّه إلى الحلقات التسويقية والمولات التجارية حيث أن بعضها يضع في حساباته أن يربح على طبق البيض دينارا كاملا، وهذا ما تبين للاتحاد خلال جولاته على مراكز البيع والمولات التجارية.

وقال جمجوم إن سنة 2016 كانت كارثية على القطاع الزراعي بامتياز، حيث كان طبق البيض يباع خلال هذه الفترة من العام الماضي بـ1,5-2 دينار، مشيرا إلى أن المزارعين اعتادوا عند دخول المربعانية وانخفاض الحرارة أن يقل الانتاج ويزداد الطلب.

وشدد جمجوم على اهمية تدخل وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الاسعار ووضع سقوف سعرية للبيض.

ومن جانبه، أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الوزارة ستعقد اليوم اجتماعا مع المزارعين والاتحاد النوعي للوقوف على الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار.

واضاف البرماوي ان الوزارة ستتخذ قرارا بالتدخل على ضوء نتائج الاجتماع وبما يخدم مصلحة المواطنين