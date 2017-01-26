الحرة نيوز –

تنطلق في مدينة العقبة غدا الجمعة منافسات نهائيات دورة الأمير فيصل الأولمبية التاسعة للناشئين التي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً والمعتمدة ضمن خطة النشاط الرياضي في إدارة النشاطات التربوية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن المواهب الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية تمهيداً لضمها إلى صفوف المنتخبات المدرسية ومنتخبات الفئات العمرية وفرق الأندية الأردنية.

وتأهل عدد من الطلاب والطالبات الجرشيين في مواهبهم الرياضية لهذا الدورة وهم الطابان ليث داوود ومحمد علي في لعبة زوجي الريشة الطائرة، والطالبتان نتالي ملوح وشام العتوم في زوجي الريشة الطائرة وفي لعبة الريشة الطائرة فردي الطالب فرات مجدي، وفي لعبة الريشة الطائرة فردي الطالبات ساجدة نعمان.

وكانت مديرية الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت في دورة هذا العام التي تقام بدعم كامل من اتحاد الرياضة المدرسية وتستمر لغاية الأول من شباط المقبل، العاب كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة الشاطئية، الريشة الطائرة وألعاب القوى للطلاب والطالبات.

ويذكر أن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الدورة التي انطلقت في وقت سابق في كافة محافظات وألوية المملكة قد شارك فيها ما يزيد على (12) ألف طالب وطالبة يمثلون كافة مديريات التربية والتعليم بالمملكة إضافة إلى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وأسفرت هذه التصفيات عن تأهل عدد من المديريات والفرق وهي التالية:-

كرة السلة- طلاب- وادي السير، الزرقاء الأولى، قصبة اربد والعقبة.

كرة السلة طالبات- قصبة عمان، الزرقاء الثانية، قصبة اربد، العقبة.

كرة اليد طلاب- وادي السير، الزرقاء الأولى، قصبة اربد، الطفيلة.

كرة اليد طالبات- لواء الجامعة، سحاب، قصبة اربد، الأغوار الجنوبية.

الطائرة الشاطئية طلاب- قصبة عمان، القويسمة، قصبة اربد، الطفيلة.

الطائرة الشاطئية طالبات- ماركا، الزرقاء الأولى، الطيبة والوسطية، الأغوار الجنوبية.

الريشة الطائرة لفرق الطلاب- لواء الجامعة، جرش، قصبة اربد، الطفيلة.

الريشة الطائرة لفرق الطالبات- قصبة عمان، جرش، قصبة اربد، الطفيلة.

الريشة الطائرة زوجي الطلاب- طارق الحمصي وكرم عسيلة (الجامعة)، ليث داوود ومحمد علي (جرش)، أدهم دلالعة وعبد المعطي ياسر (قصبة اربد)، إبراهيم عارف وأيهم محمد (الطفيلة).

الريشة الطائرة زوجي الطالبات- ميرامار حداد وريم اللحام (قصبة عمان)، نتالي ملوح وشام العتوم (جرش)، منال عصام وزينة عيسى (المفرق)، علياء مسلم وسهى بسام (الطفيلة).

الريشة الطائرة فردي الطلاب- عز الدين ابو عرى (الجامعة)، فرات مجدي (جرش)، نزار دلالعة (قصبة اربد)، مصعب عبد الحميد (الطفيلة).

الريشة الطائرة فردي الطالبات- رزان القطب (قصبة عمان)، ساجدة نعمان (جرش)، ليلى شاهر (قصبة اربد)، حنان تيسير (العقبة).