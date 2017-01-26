الحرة نيوز –

يتحدث المواطنون من سكان الرصيفة والزرقاء عن أمر غير مألوف في دائرة ترخيص الزرقاء حيث تم افتتاح قسم لبيع النظارت الطبية للسائقين الذين يخفقون في فحص النظر حيث يتم الطلب منهم التوجه للقسم المطلوب لشراء نظارة طبية

ويقول مواطنون راجعوا دائرة ترخيص الزرقاء للحصول على رخصة سواقة أنه يتم اخضاعهم لفحص نظر دقيق لدرجة أن الذي “نظره” 6-6 لايتمكن من رؤية الاشارات حيث يخفق في الامتحان وبعد توجهه لشراء نظارة طبية من داخل دائرة الترخيص يعود وهو يرتدي النظارة وأثناء ذلك يطلب منه النظر الى الاشارات فيلقي نظرة سريعة فيقول له المشرف على الفحص شفت كيف النظارة ماأحسنها رغم أن المراجع أو من خضع للامتحان مازال يجد صعوبة في رؤية الاشارات

اذن الغاية هي شراء النظارات الطبية

تثير هذه القضية تساؤلات في أوساط المواطنين عن مصلحة ترخيص الزرقاء وهل هي مستفيدة أم أن القضية مجرد تنفيع

هذا الأمر تؤكده عدة شواهد حيث شراء النظارة اجباري من ترخيص الزرقاء ومن يشتري من المحلات الكائنة من خارج دائرة ترخيص الزرقاء يخضع للفحص ويحصل على علامة راسب