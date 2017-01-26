الحرة نيوز – متابعة احمد المغتة

يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عصر اليوم الخميس فريقي السلط والرمثا في مباراتين وديتين تجريان ضمن اطار تحضيرات الفرق الاربعة للاستحقاقات المقبلة.

ويلعب الفيصلي مع نادي السلط عند الثانية ظهراً على ملعب الفيصلي بغمدان في لقاء ودي يأتي في اطار استعدادات الفيصلي لمباريات مرحلة الاياب من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، فيما يستعد فريق السلط لمنافسات دوري اندية الدرجة الاولى الذي ينطلق اعتبارا من يوم 27 شباط المقبل.

ويشهد ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب مباراة فريقي الوحدات والرمثا عند الثالثة عصراً ، حيث يستعد الوحدات لملاقاة فريق بينغالورو الهندي في عمان يوم 31 الحالي في مباراة الدور التمهيدي الثاني بدوري ابطال آسيا، فيما يستعد فريق الرمثا لمنافسات مرحلة الاياب من دوري المحترفين.

كما تسعى الفرق الاربعة خلال المباريات الودية التي تقام حالياً لاختبار اللاعبين الجدد الذين انضموا أخيراً لصفوفها.