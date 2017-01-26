الحرة نيوز –

يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الحقائق بل الفضائح بخصوص مستثمر أردني يتردد على الكثير من الدول العربية ويعقد الصفقات لتوريد الدخان المزور والمقلد حيث لم يكتفي باغراق السوق الأردني بالدخان المهرب وتزوير مختلف الماركات التجارية من الدخان وتجريع المدخنين السم القاتل من النيكوتين الموجود في التبغ بنسبة تفوق النسبة المطلوبة حسب المواصفات العالمية بسبعة أو عشرة أضعاف

وجهنا أكثر من الرسالة بخصوص ذلك للجهات المختصة ولغاية هذه اللحظة لم يتم وضع حد له حيث مازال يسرح ويمرح ويقتل الناس دون خوف من حسيب أو رقيب

الأنباء الواردة من احدى الدول العربية بخصوص جرائمه المستمرة تثير الصدمة والقشعريرة في النفوس والصحافة هناك في تلك الدولة وهي مصر تنشر غسيله القذر

وبهذا الخصوص نقلت احدى الصحف المصرية وهي اليوم السابع تصريحات صحفية تتضمن أن رئيس مجلس ادرة الشركة الشرقية للدخان قد فسخ الشراكة مع رجل أعمال أردني يمتلك شركة دخان أردنية بعد ان أكتشفت الشركة المصرية أن رجل الأعمال المذكور يقوم بتصنيع أحد أصناف الدخان المصري المعروف في الأردن ويضع عليه شعار صنع في مصر ويقوم بتصديرها للسوق المصرية

بعد اكتشاف هذه الفضيحة تم مطالبة السلطات المصرية باتخاذ اجراءات ضده

هذه المعلومات لم نختلقها ولم نقم بفبركتها فهي صحيحة وموثقة ونعد زوار الموقع بكشفها في تقارير صحفية لاحقة والكشف عن المستثمر الأردني بغية اتخاذ اجراءات قانونية ضده ومحاسبته عن الجرائم التي يرتكبها وملاحقته من قبل ضريبة الدخل لدفع مايترتب عليه

المهم وعلى أثر هذه الفضيحة قامت الشركة المصرية بالامتناع عن الاستثمار في الأردن حيث كانت تخطط لانشاء شركات لانتاج الدخان والمعسل في الأردن بمبالغ ضخمة بعشرات الملايين من الدنانير ولكن هذه الفرصة ضاعت بسبب اساءات المستثمر الأردني

اذن هذه هي طريقته في العمل والبزنس يضرب ويهرب ويسيء للاستثمار الأردني وللشركات الأردنية المهم أن تمتلئ جيوبه بالملايين والغريب أنه يظهر بمظهر الرجل التقي والورع ومحب عمل الخير كما نشاهد في الأفلام المصرية فهذا الشخص يسخر بعض الصحف للكتابة عن أعماله الخيرية ليصفق الناس له وليظهر بصورة المستثمر ليغطي صورة المجرم الذي يقتل الناس بسموم التبغ المصنع بطريقة بدائية

جرائمه ليست محصورة في التبغ أو الدخان فقد تكشف هذه الجريمة عن جرائم فادحة ..