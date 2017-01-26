الحرة نيوز –

قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي في محافظة العقبة تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة اشخاص من المشبوهين بارتكاب قضايا انتحال صفات رجال الامن العام بعد قيامهم بايهام مجموعة من الاشخاص الوافدين بذلك وسرقة مبالغ مالية متفرقة منهم . وبالتفاصيل اضافت ادارة الاعلام الامني ان عددا من الشكاوى وردت لقسم بحث جنائي محافظة العقبة من قبل وافدين حول قيام ثلاثة اشخاص يستقلون مركبة باستيقافهم والتعريف بانفسهم بانهم رجال امن عام و تفتيشهم بعد ذلك وسرقة مبالغ مالية متفرقة منهم وتركهم ومغادرة المكان . وتابعت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه اثر التحقيقات في تلك القضايا والبحث والتحري وجمع المعلومات حولها وحول عدد من المشتبه بهم بارتكاب مثل تلك القضايا , تم تحديد هوية الاشخاص الثلاثة مرتكبي تلك الجرائم والقي القبض عليهم في اوقات واماكن مختلفة وبالتحقيق الاولي معهم اعترفوا بارتكابهم لقضايا انتحال صفات رجال الامن العام وسرقة مبالغ مالية من الوافدين , وما زال التحقيق جارياً. وفي نفس السياق تمكن العاملون في قسم بحث جنائي شرق عمان من القاء القبض على احد المطلوبين امنيا لارتكابة قضية انتحال صفة رجال الامن العام وسرقة مبلغ مئة دينار من احد االوافدين وما زال التحقيق جارياً . هذا وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة توخي الحيطة والحذر عند استيقافم من قبل اي اشخاص يدعون انهم رجال امن عام وخصوصاً ممن يرتدون اللباس المدني منهم وضرورة طلب اثباتهم الشخصي والتدقيق فيه سواء من ناحية الباج المصروف لهم او الهويات الخاصة المرفقة داخل الباج، وفي حال الشك بهوياتهم ضرورة الابلاغ المباشر من خلال رقم الطوارئ الموحد 911 وتمرير كافة التفاصيل عنهم .