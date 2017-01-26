الحرة نيوز –

من المتوقع، أن يفوق استهلاك الأردنيين من اسطوانت الغاز، خلال المنخفض الجوي، الذي يتأثر به الأردن، 400 ألف اسطوانة، حسب نقيب أصحاب محطات الوقود، نهار سعيدات.

وقال سعيدات إن الطلب على اسطوانات الغاز ارتفع، الخميس، عن المعدل اليومي الذي يتراوح بين 130 – 120، ليبلغ 170 ألف اسطوانة.

وأوضح أن الطلب المتوقع الجمعة، قد يبلغ 180 ألف اسطوانة، بينما سيتراوح الاستهلاك الإجمالي، السبت، بين 210 – 220 ألف اسطوانة، في حال هطول الثلوج.

وبين سعيدات، أن محطة غاز عمّان ستعمل على مدار الـ 24 ساعة، بينما تعمل محطتا إربد والزرقاء، الجمعة، حتى توفر كمية الاسطوانات المطلوبة منها.

ويُتوقع أن تشهد المملكة، هطولا مطريا غزيرا، وثلوجا على المرتفعات التي تزيد عن الـ 800 متر، اعتبارا من ليل الجمعة السبت.