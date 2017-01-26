الحرة نيوز –

ناقشت لجنة الدفاع المدني والسلامة العامة في محافظة عجلون اليوم بقاعة اجتماعات مديرية الاشغال العامة الاستعدادات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع .

وقال رئيس اللجنة محافظ عجلون الدكتور فلاح السويلمين انه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الجهات الخدمية من البلديات والاشغال العامة والكهرباء والدفاع مدني والشرطة والصحة والصناعة والتجارة والتنمية والشباب للتعامل مع اي شكاوى او حوادث جراء الاحوال الجوية المتوقعة وفي مناطق المحافظة كافة وادامة حركة المرور في المناطق المتوقع تساقط الثلوج فيها .

ودعا مدير دفاع مدني عجلون العقيد هاني الصمادي المواطنين عدم الخروج من منازلهم وتلافي سلوك الطرق التي عادة ما تشهد تساقطا للثلوج .

وقال مدير الاشغال العامة في عجلون المهندس موفق فريوان ان المديرية اتخذت مختلف الاجراءات للتعامل مع المنخفض الجوي وإعلان جاهزية الكوادر الفنية والبشرية والآليات الميدانية لاستقبال المنخفض الجوي، مبينا ان غرف عمليات الطوارئ الرئيسية والفرعية في المحافظة ولواء كفرنجة على أهبة الاستعداد والجاهزية لإدامة فتح الطرق الرئيسية في حال تساقط الثلوج خلال المنخفض.

وقال مدير مكتب كهرباء عجلون مالك الصمادي انه تم اعداد الخطة الاجرائية والوقائية لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وتوفير مختلف الاجهزة والمعدات والآليات والكوادر الفنية لتلافي حدوث اي انقطاع في التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، مبينا انه تم فتح غرفة للطوارئ في المكتب وتزويده بالكوادر الفنية والمهندسين والآليات والسواقين لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين على مدار الساعة .

وقال مدير التنمية الاجتماعية في عجلون الدكتور مالك بني عطا ان المديرية اعدت خطة متكاملة للمنخفض الجوي المتوقع في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الخيرية في المحافظة، مشيرا الى انه تم تجهيز غرفة الطوارئ للعمل على مدار الساعة لتوفير كافة الاحتياجات للأسر المحتاجة والمتضررة من المنخفضات الجوية والظروف الطارئة.

وبين مدير مستشفى الايمان الحكومي الدكتور احمد الزغول ان المستشفى وضع خطة للتعامل مع كافة الحوادث حيث تم وضع خطة طوارئ وتعزيز الكوادر الطبية والمستلزمات العلاجية، مؤكدا ان المستشفى سيتواصل مع غرفة العمليات مباشرة في دار المحافظة والتنسيق مع الاجهزة المعنية لنقل مرضى غسيل الكلى وحالات الولادة والحالات المرضية العادية.

وأعلن رؤساء بلديات عجلون عن جاهزية البلديات وكوادرها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وخصوصا المواقع التي عادة ما تشهد تراكما للثلوج كمناطق صخره ورأس منيف وسامتا وعبين والروابي وعنجرة وغيرها من مناطق البلديات في العيون والشفا وكفرنجة، مشيرين الى ان البلديات اعلنت حالة الطوارئ وتفعيل خططها التي اعدتها مسبقا للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية وإعداد التجهيزات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال الاسبوع الحالي وتشكيل غرف عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين والتأكد من فتح مداخل العبارات وأماكن تصريف مياه الامطار واستئجار اليات من القطاع الخاص.