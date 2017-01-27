الحرة نيوز –

فيما تتأثر المملكة بمنخفض جوي نهار اليوم مُرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة، متوقع أن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على ألف متر، أكدت وزارات ومؤسسات الدولة جاهزيتها واستعدادها الكامل للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة أن تسود البلاد، حيث وضعت خططا استثنائية وانشأت غرف عمليات للتعامل مع الأجواء الطارئة.

وقال موقع طقس العرب إن المملكة تتأثر بمنخفض جوي نهار اليوم مُرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة، فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها هطل زخات البَرد محليّا.

وأضاف، في بيان صحفي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.

وتابع تتدفق إلى أجواء المملكة تيارات هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تعمل على ازدياد الفعالية الجوية ليلاً، ويطرأ انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة، حيث تتحول الأجواء إلى شديدة البرودة وعاصفة في مختلف مناطق المملكة وخاصة الجبلية منها.

وتوقع “طقس العرب” أن تتهيأ الفرصة، مع ساعات المساء الأولى، لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على ألف متر عن سطح البحر في شمال ووسط وجنوب المملكة، تمتد أحيانا إلى المرتفعات التي تزيد على 800 متر، في حين تشهد بقية المرتفعات الجبلية الأخرى، تساقط أمطار مخلوطة بالثلوج.

وحذر من خطر شدة سرعة الرياح مع ساعات عصر ومساء اليوم، والتي قد تتجاوز هباتها حاجز الـ100 كيلومتر/ الساعة، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات نتيجة لغزارة الأمطار.

كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية، بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات، نتيجة لتساقط البَرَد أحيانا، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات في المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر خلال ساعات الليل بفعل تساقط الثلوج.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من9 الى 4، غرب عمان: من 6 الى0، إربد: من9 الى1، جرش: من 10 الى5، السلط: من 8 الى1، عجلون: من 8 الى 0، الزرقاء: من 11 الى 4، المفرق: من 10 الى 1، مأدبا: من 6 الى1، الكرك: من 8 الى-1، الطفيلة: من 8 الى 0، معان: من 11 الى 0، العقبة: من 20 الى 10 والبحر الميت: من 20 الى9.

وتوقع “طقس العرب” أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة نهار غد، لذا يكون الطقس شديد البرودة حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية. وتكون الأجواء غالباً غائمة مع هُطول زخات من الأمطار في أجزاء مُختلفة من البلاد، مع تشكُل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض أحياناً.

كما يُتوقع تساقُط الثلوج أحياناً ” بشكل مُتقطّع” فوق العديد من المرتفعات الجبلية شمال ووسط وجنوب البلاد، فيما تكون الرياح غربية نشطة السُرعة مع هبّات قوية أحياناً ما تعمل على زيادة الشعور بالبرودة بشكل أكبر، إضافة إلى إثارة الأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق البلاد. إلى ذلك، أكدت وزارات ومؤسسات الدولة جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي. فقد أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة استعداد وزارته عبر خطة استثنائية وضعتها للتعامل مع الظروف الجوية تقتضي بالتواصل مع المديريات والفرق في الميدان، والتتبع عبر غرفة عمليات رئيسة بالوزارة.

وبين أن الخطة تهدف إلى التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية على الطرق، ووقف الفيضانات والسيول، وإنشاء غرف عمليات، والتشارك مع الجهات الأخرى.

وأوضح أن تنفيذ الخطة يعتمد في جزء منه على 80 آلية للوزارة في مديريات الأشغال بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة ستستعين بآليات من القطاع الخاص، وفق شروط عطاءات الصيانة الروتينية المتعاقد عليها، مدفوعة الأجر ومحددة العمل حسب وثائق العطاءات التي طرحت وأحيلت بطريقة تنافسية.

وذكر هنالك فرق عمل لهذه الغاية لكل فريق على الطريق، بحيث تغطي 1500 كم من الطرق الرئيسة والثانوية ومجموعها 150 آلية.

وبين أن نقابة مقاولي الانشاءات تدعم الوزارة بآليات لفتح الطرق بدون أجر، في المحافظات التي تنفذ فيها مشاريع طرق تنموية، وهي تصل إلى 150 آلية.

من ناحيتها، أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي، قائلة إن كل المعنيين على استعداد للعمل بكامل الطاقات.

وأشارت إلى أنها فوضت مدراء المناطق الـ22 بالصلاحيات اللازمة لاستئجار ما يلزم من آليات للتعامل مع المنخفض.

بدوره، أوعز وزير الزراعة خالد الحنيفات لمدراء الزراعة على مستوى المملكة بوضع خطة على مستوى المملكة، تتضمن تحديد المهام والواجبات لتسخير كافة إمكانيات الوزارة لمساندة العاملين في القطاع الزراعي، مؤكداً أهمية تقديم الخدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومساعدتهم.

من جهته، أكد وزير الصحة محمود الشياب، خلال اجتماعه مع فريق إدارة الأزمات، جاهزية وزارته للتعامل مع الظروف والأحوال الجوية وتجاوزها والحد من تداعياتها السلبية إلى أدنى مستوى ممكن.

من جانبها، قالت وزارة المياه والري إنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي.

وأوعزت للكوادر المعنية والفنية لأخذ كل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الاحوال، حيث تم وضع الطواقم والفرق في حالة تأهب قصوى.

ودعت المواطنين الى ضرورة اتباع تعليمات السلطة في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي، وضرورة حصاد مياه الامطار للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية المختلفة، والتحوط بحماية عدادات المياه من الانجماد، مبينة أن أي عطل للعداد اثناء هذه الأحوال الجوية سيكون من مسؤولية المواطن، وبالتالي تحمل كلفة إعادة صيانته.

إلى ذلك، أكدت شركة توزيع الكهرباء استعداد كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي، وحرصها على ديمومة توافر التيار الكهربائي للمشتركين في مناطق عملها بالطفيلة والكرك ومعان والعقبة ووادي الأردن والمنطقة الشرقية. وقالت إنه تم تعزيز كوادر غرف العمليات ومركز الاتصال، لاستقبال شكاوى وإبلاغات وملاحظات المشتركين ومتابعة أي طارئ ومستجد بما يمكن من التعامل الحيويّ والسريع مع أي شكاوى محتملة لانقطاعات في التيار الكهربائي.

وأكدت أنه ولغايات التعامل مع حالات الوصول إلى مواقع الأعطال في حالات إغلاق الطرق سيتم التنسيق مع المحافظين والحكام الإداريين ومع الجهات المعنية (القوات المسلحة والدفاع المدني ودوائر الاشغال العامة والاسكان والبلديات، والجهات الأمنية).