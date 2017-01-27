الحرة نيوز –

أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار استقبال طلبات معادلة شهادات الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” غير الأردنية، بهدف إتاحة الفرصة لحاملي هذه الشهادات لتصويب أوضاعهم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وقالت، في بيان صحفي أمس، إن الشهادات الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية للذين التحقوا بالدراسة قبل صدور النظام المعدل رقم 88 لعام 2016، يتم معادلتها وفق النظام رقم 69 لعام 2013 وتعليماته.

أما الذين التحقوا بالمدارس العربية في غير بلدانها الأصلية بعد 10 تموز (يوليو) 2016 يطبق عليهم نظام رقم 69 لسنة 2013 وتعديلاته الصادرة وفق النظام المعّدل رقم 88 لسنة 2016 وتعليماته، والتي تنص على أن يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في غير بلدانها الاصلية والمقترنة بالامتحان الوطني لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة.

وقالت الوزارة تعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، فيما يتم اعتماد العلامة النهائية للطالب في امتحان القدرات المعرفية 30 %، وعلامة الطالب بالامتحان التحصيلي 70 %. وأوضحت أنه على الطالب التقدم بطلب معادلة مصطحبا معه الأوراق الثبوتية الآتية: الشهادة الأصلية الصادرة عن بلد الدراسة، وكشف علامات المرحلة الثانوية مصدقة حسب الأصول، إثبات أن دراسة مقدم الطلب خلال مدة دراسته كانت في البلد الذي حصل منه على الشهادة، وأن الامتحانات التي تقدم لها كانت في بلد الدراسة، واثبات إقامة لمدة عام دراسي على الأقل في البلد الذي صدرت منه الشهادة وفق التقويم المدرسي المعتمد، وصورة عن أي شهادة أعلى من المطلوب معادلتها إذا كان صاحبها قد حصل عليها.