الحرة نيوز –

قال مصدر إغاثي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين إن برنامج الأغذية العالمي يتولى تطبيق خطة طوارئ تم إعدادها بشكل مسبق للتعامل مع الظروف الجوية بحال تأثر المملكة بمنخفضات جوية من خلال توفير مخزون احتياطي من الأغذية يكفي للاجئين في المخيمات وبما يوفر بيئة حياتية ملائمة.

وبين المصدر، أنه في حال تساقط الثلوج ووجود عراقيل تمنع اللاجئين في مخيم الزعتري من الوصول إلى مناطق توزيع الوجبات الغذائية فإن كوادر البرنامج وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في المخيم تقوم بايصال المواد الغذائية إلى اللاجئين في منازلهم بالمخيم بالاعتماد على الآليات المعدة لغايات الطوارئ.

ولفت إلى أن برنامج الأغذية يحتفظ بالمواد الغذائية التي تمثل المخزون الاحتياطي في مستودعات البرنامج بالمخيم لغايات اللجوء إليها عند حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن خطة طوارئ برنامج الأغذية العالمي تتضمن كذلك تزويد مراكز الإخلاء التي تم تجهيزها في مخيم الزعتري لنقل من تتعرض منازلهم لمداهمات مياه الأمطار بالأغذية التي تكفي إقامتهم في مراكز الإخلاء.

وأوضح المصدر الإغاثي أن برنامج الأغذية العالمي يمتلك مخزونا كافيا من الوجبات الغذائية الاحتياطية لغايات تزويد اللاجئين السوريين الذي يقيمون في المخيمات العشوائية بالمحافظات الشمالية، وخصوصا محافظة المفرق بحال عدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن التسوق للتزود بالوجبات الغذائية، فيما تتولى المفوضية والمنظمات الأخرى مهمة تزويدهم بالأغطية اللازمة .

وبين أن مهمة نقل اللاجئين في المخيمات العشوائية إلى مناطق آمنة بحال تعرض خيامهم إلى مداهمة مياه الأمطار تكون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مناطقهم .

وكان مصدر إغاثي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بين أن إدارة المخيم وبالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المخيم خصصت 3 مراكز إخلاء متكاملة التجهيزات في أرجاء المخيم تحسبا لأي مداهمات لمياه الأمطار لكرفانات .

يشار إلى أن هناك العديد من المخيمات العشوائية التي تنتشر في أطراف المناطق بمحافظة المفرق ، فيما يقطن مخيم الزعتري زهاء 80 ألف لاجئ سوري.

الى ذلك قال مدير بلدية الزعتري والمنشية المهندس شاكر الخالدي إن البلدية عملت على التخفيف من آثار المنخفض الجوي المتوقع بفتح قنوات الأودية القريبة من منطقة الزعتري وتركيب عبارات ومد رمل بسكورس في الأماكن غير الاسفلتية إضافة إلى الإعلان عن جاهزيتها بكامل طواقمها ومعداتها وفتح خط مكالمات ساخن لاستقبال الشكاوى.

وأضاف أنه تم تركيب 120 مترا طوليا من العبارات للتحكم في اتجاه مياه الامطار وابعادها عن المناطق السكنية، كما تم فتح 3 قنوات ترابية لتصريف مياه الامطار حول بلدة الزعتري ولمنع وصول السيول والمياه إلى التجمعات السكنية.