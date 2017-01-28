الحرة نيوز –

غرقت 6 مركبات في نهر سيل الزرقاء مساء الخميس وصباح الجمعة، جراء توجه سائقوا هذه المركبات إليها لتفادي التحويلة التي انجزتها الاشغال العامة اثر الانهيار الجبلي الذي وقع في المنطقة.

وتعامل فريق الدفع الرباعي التابع لبلدية جرش الكبرى مع المركبات الـ 6 وتم سحبتها بأمان .

وقال عضو مجلس بلدية جرش الكبرى رئيس فريق الدفع الرباعي حسن حوامدة أن سبب غرق هذه المركبات هو إعتماد سائقوها على قوة الدفع الرباعي في مركباتهم والتي لم تسعفهم جاهزيتها لقطع مياه السيل لافتاً الى ان هناك طريقا التفافية محاذية لجسم السيل حاول البعض من سائقي المركبات استخدامها ما ادى الى غرقها بمياه السيل .

وقال رئيس الفريق ان مجموعة الانقاذ المؤلفة من 13 عشرة مركبة مجهزة بكامل وسائل الامان والسلامة العامة المرورية جاهزة الان وسيتم توزيعها على عدد من مناطق البلدية في سوف وثغرة عصفور لتقديم العون والمساعدة لاي مواطن تتعطل مركبته جراء الاحوال الجوية السائدة لا سيما احتمال تساقط البرد والثلوج المتوقعة بحسب دائرة الاصاد الجوية هذه الليلة