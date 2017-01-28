الحرة نيوز –

فازت Orange الأردن مؤخراً بجائزة الدرع الذهبي مع شهادة التمّيز بمجال المسؤولية الاجتماعية المقدّمة من المنظّمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وشركة “Excellence Co”، وذلك ضمن احتفالية أقيمت في دبي، بحضور شخصيات قيادية وإدارية رائدة على مستوى المنطقة العربية. وتم اختيار شركتين فقط من الأردن بناءً على الأنشطة التي قُدّمت في هذا المجال، واستلمت مديرة دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، رنا دبابنة، الجائزة نيابةّ عن Orange الأردن، وتقديراً لجهودها ودعمها المستمر في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتمتلك Orange الأردن سجلّاً حافلاً من المبادرات التي قامت بتنفيذها منفردة أو بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في الأردن على امتداد مسيرتها المهنية، دعمت من خلالها مختلف القطاعات التي كان على رأسها التعليم، والريادة الشبابية، والصحة، والبيئة، والعمل الخيري والإنساني، بالإضافة إلى دعم الفعاليات والأحداث الوطنية في مختلف المجالات.

وتعليقاً له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن جيروم هاينك: “فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس التزامنا الراسخ بتقديم خدماتنا ذات البعد التنموي والموجهة للارتقاء بواقع مختلف القطاعات والشرائح، وذلك عن طريق المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنميته، حيث يعود هذا الالتزام إلى ستة عشر عاماً؛ منذ دخول Orange الأردن في العام 2000 إلى السوق الأردنية، كما أنه ينبع من استراتيجيتنا المحدثة الشاملة وبعيدة المدى للعمل المؤسسي المجتمعي والمنبثقة عن استراتيجيتنا الخمسية “Essentials 2020″، فخلال العام الماضي 2016 اتسمت نشاطاتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية بالنضوج والتوسّع، حيث واصلنا الشراكات طويلة الأمد التي جمعتنا مع المؤسسات الوطنية الهادفة لتعزيز وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.”

وتعتبر Orange الأردن مشغّلا محليا ملتزما، يهتم بتقوية وتدعيم الروابط والعلاقات المباشرة مع المجتمع المحلي الذي تعمل فيه بشكل يتفهم احتياجات جميع الأفراد والشرائح ويلبيها، للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الأردنيين بالإضافة الى المساهمة بسد الفجوة الرقمية فيه.