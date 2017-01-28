الحرة نيوز –

القت سلطات جمارك مطار شرم الشيخ القبض على راكب اردني ، بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري .

وقالت وسائل اعلام مصرية انه خلال إنهاء إجراءات تفتيش رحلة اردنية ، اشتبه براكب أردني، وبتفتيش حقائبه عثر على 195 ألف جنيه مصري(7290 دينار اردني تقريبا ) بأحد الأكياس.

وقررت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المبلغ.

يشار الى القانون المصري يسمح للمسافر نقل 5 الاف جنيه مصري فقط ، و 10 دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية .