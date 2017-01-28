الحرة نيوز –

قال مدير الارصاد الجوية يوسف أبو اسعد، إن الفرصة ما تزال مهيأة لسقوط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سط البحر، حتى ظهر اليوم السبت.

وأوضح أبو أسعد في اتصال هاتفي مع “وفا”، أن الثلوج تساقطت الليلة الماضية وصباح اليوم على مرتفعات مدينتي الخليل وبيت لحم، إلا ان سقوط الامطار منع تراكمها.

وأشار إلى ان الثلوج والأمطار تتوقف مساء اليوم، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام.

وحذر أبو أسعد من تشكل الصقيع والانجماد الليلة وصباح يومي الأحد والاثنين، داعيا المواطنين إلى التنبه وأخذ الحيطة والحذر اثناء تنقلهم على الطرقات، كما دعا المزارعين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائما وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتسقط الأمطار، بإذن الله، فوق مختلف المناطق.

وقالت الدائرة إن الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في حين تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتابعت أن الجو يكون يوم غد الأحد غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، في حين يكون يوم الاثنين صافيا بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء المقبل، فذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون غائما جزيا إلى غائم وباردا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.