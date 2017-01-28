الحرة نيوز –

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الماضي 118 مؤسسة تعمل في مجال العمل الاشعاعي والنووي برخص منتهية الصلاحية، واعادت الى بلد المنشأ شحنة انابيب ملوثة بمادة مشعة والزمت 17 مؤسسة تنقل المواد المشعة بتطبيق نظام النقل.

وأكد الرئيس التنفيذي /رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي السبت، أهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تنفذه الهيئة على المنافذ الحدودية وداخل المملكة للحفاظ على صحة الانسان وسلامة البيئة استنادا للتشريعات النافذة واسنادا للجهود الدولية في هذه المجال.

وقال إن عمليات ضبط المؤسسات المخالفة محليا جاءت حصيلة 299 جولة وحملات تفتيشية نفذتها كوادر الهيئة على المؤسسات الصناعية والطبية ومراكز الاشعة في المملكة وتم خلالها اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين لتصويب أوضاعهم بتجديد رخصهم وفق التشريعات النافذة.

وأوضح الحياري أن كوادر الهيئة التي تحمل صفة الضابطة العدلية استمرت العام الماضي في مراقبة التعرضات الإشعاعية الشخصية لحماية صحة الأفراد العاملين في مجال العمل الإشعاعي من خلال متابعة ومراجعة التقارير الواردة من مزودي الخدمة والتي بلغ مجموعها 208 تقارير.

وبين قال إن الهيئة ووفق تقرير الإنجازات لعام 2016 اصدرت العام الماضي الخرائط الاشعاعية للمملكة التي تحدد بواسطتها مستويات النشاط الاشعاعي الطبيعي والصناعي في مختلف أنحاء المملكة وعلى مدار الساعة وانجزت 28 الفا و931 معاملة جمركية في المنافذ الحدودية على نظام الإسيكودا.

كما تم العام الماضي اضافة 6 بوابات حدودية ثابتة للكشف الاشعاعي في معبر جنوب وادي عربة و4 بوابات ثابتة في مركز حدود المدورة ليصبع عدد البوابات الحدودية 49 بوابة.

كما وفرت الهيئة وشغلت مختبرين متنقلين (مركبات) مزودة بأجهزة متطورة وحساسة في رصد التلوثات الإشعاعية وتركيب أجهزة رصد اشعاعي جديدة في 11 محطة رصد قائمة في مواقع مختلفة من المملكة واجراء فحوصات اشعاعية لما مجموعه 987 الفا و789 مركبة من خلال المنافذ الحدودية للتأكد من خلوها من اية مصادر او ملوثات اشعاعية.

وبهذا الخصوص، اشار الحياري الى ان الهيئة ضبطت العام الماضي واعادت الى بلد المنشأ شحنة انابيب ومواسير بسبب تلوث محتوياتها بمادة اشعاعية غير مسموح بها، وأجرت فحوصات اشعاعية على 5868 عينة في مختبرات الهيئة.

وفيما يتعلق بالرخص التي أصدرتها الهيئة العام الماضي في مجال الوقاية الاشعاعية، قال المهندس الحياري ان الهيئة ووفق تقرير الإنجازات أصدرت العام الماضي ما مجموعه 842 رخصة مؤسسية و1324 رخصة شخصية، كما أصدرت 29 رخصة شخصية إشعاعية للعاملين الإشعاعيين في المفاعل الأردني للبحوث والتدريب وفق نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي رقم (8) لعام 2013.

كما أصدرت الهيئة 447 تصريح استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة وإصدار 186 شهادة تسجيل مصادر وأجهزة إشعاعية.

وأشار الى ان كوادر الهيئة أنجزت العام الماضي 216 معاملة جمركية وصادقت على اعتماد الشهادات للعاملين الإشعاعيين من الجنسيات غير الأردنية التابعين للشركة المنفذة لمشروع المفاعل الأردني للبحوث والتدريب.

وأشار المهندس الحياري الى ان قطاع العمل الاشعاعي والنووي هو احد القطاعات التي تتولى الهيئة تنظيمها ومراقبتها بالإضافة الى قطاعات ( الطاقة الكهربائية والمتجددة والمصادر الطبيعية ) والرقابة عليها استنادا للتشريعات التي تحكم عملها.

واهاب الحياري بالمؤسسات الاشعاعية العاملة في المملكة الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة لتجنب العقوبات المنصوص عليها في القانون، مؤكدا أهمية الدور الذي تنفذه الهيئة في اطار دورها الرقابي والتنظيم للحفاظ على صحة الانسان وسلامة البيئة.

وقال إن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المؤسسات العاملة في مجال العمل الاشعاعي بالقانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدا ان الالتزام بالقانون يحقق مفهوم السلامة العامة ويضمن الأمان للمؤسسات والعاملين فيها ولمتلقي الخدمة.