الحرة نيوز

قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان مخزون السدود بلغ حتى صباح اليوم السبت 6ر151 مليون م3 بنسبة تخزين5ر45 بالمائة من التخزين الكلي للسدود الرئيسية البالغ333 مليون م3.

وبين الناصر في بيان صحفي اليوم ان معدل الهطول المطري منذ بداية الموسم الحالي بلغ 2ر54 بالمائة من المعدل السنوي ،وبلغ تخزين السدود حتى صباح اليوم 6ر151 مليون م3 بنسبة تخزين 5ر45 بالمائة مقارنة مع 176 مليون م3 من العام الماضي بنسبة تخزين 53 من اصل التخزين الكلي للسدود الرئيسية البالغ 333مليون م3.

واضاف الناصر ان المياه التي دخلت السدود من الهطول الاخير خلال الـ 24 ساعة بلغت 7ر8 مليون م3 تركزت في سد الملك طلال 5ر4 مليون م3 لترفع التخزين فيه الى 60 مليون م3 بنسبة 80 بالمائة من طاقته البالغة 75مليون م3.

وبين وزير المياه والري ان الوزارة تمضي بتطبيق خطتها للتعامل بأعلى درجات المسؤولية والحرص والالتزام للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لأغراض الشرب والزراعة من خلال الابقاء على مخازين السدود الاستراتيجية في المملكة في حدها الامن لتأمين كافة المتطلبات ولمختلف الاحتياجات، كاشفا النقاب عن ان عددا من السدود الصحراوية التي تزيد قدرتها التخزينية الكلية على 80 مليون م3 خزنت كميات جيدة من المياه مبينا انه سيكون لها انعكاس جيد على المياه الجوفية ايضا.

وقال الدكتور الناصر ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لرفع مستوى التخزين الى حوالي 400 مليون م3 من خلال المباشرة بتنفيذ عدد من السدود بعد بدء التخزين مؤخرا في سد كفرنجة/ عجلون حيث العمل جار لاستكمال سدود زرقاء ماعين وسد وادي الكرك وابن حماد وسد مدين لترتفع نسبة التخزين الى حوالي 68 بالمياه من مياه الفيضانات والاودية على كامل المساحة السطحية للمملكة مما يجعل الاردن من اكفأ الدول في كميات تخزين المياه في السدود نسبة الى مساحته الماطرة.

واضاف ان الامطار الأخيرة انعشت امال مربي المواشي والمزارعين خاصة ان كميات الامطار التي خزنت هي من المياه عالية الجودة وستعمل على تحسين المياه الموجودة في السدود موضحا ان الموسم المطري يبشر بهطول كميات اضافية ستساهم بالتأكيد في تحسين وتغذية المياه الجوفية وتحسن من المراعي لمربي المواشي وكذلك تغذية المزروعات والاشجار.