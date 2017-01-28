الحرة نيوز –

نشرت مصادر امس خبرا مصورا مع فيديو لشاب ينام تحت جسر الرابية في العاصمة عمان في اجواء البرد والمطر منذ سنتين ، حيث ان الشاب لا يجد مأوى له بعد ان طرده والده من المنزل وصار يعمل في جمع الخردة .

الفيديو الذي نشر والتفاصيل لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين وأهل الخير الذين لبوا النداء لمساعدته وتأمين عمل ومبيت له .

وكانت محافظة العاصمة تحفظت مؤقتا على الشاب كونه لا يحمل وثيقة تثبت هويته ، وتم الافراج عنه لاحقا بعد أن حضر ذووه وقاموا بإحضار وثيقة تثبت شخصيته ، كما تم تأمين عمل له مع مبيت كمرافق باص في شركة سياحة وسفر .

وكان معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان الشاب عليه قيود أمنية ومطلوب لذلك تم اعتقاله والتحفظ عليه ، ليتبين لاحقا ان الشاب سجله نظيف ولا قيود عليه