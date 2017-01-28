الحرة نيوز –

اكتست مرتفعات الطفيلة بحلة بيضاء من الثلوج، جراء تأثر محافظة الطفيلة بعاصفة ثلجية مصاحبة للمنخفض الجوي العميق الذي يؤثر على المملكة، مما أدى إلى تساقط متقطع للثلوج بسماكة وصلت لنحو 20 سم على المرتفعات الجنوبية خاصة القادسية وبصيرا ومناطق العيص وأبو بنّا.

ولا زالت الثلوج والأمطار تتساقط على أرجاء المحافظة سيما الجنوبية منها، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وضباب كثيف خاصة على طريق العين البيضاء باتجاه طريق القادسية والرشادية والعيص .

وأدت الثلوج المتراكمة إلى إغلاق بعض الطرق المؤدية للواء بصيرا والقادسية والعيص باتجاه عمان لفترات قصيرة حيث تم فتحها من قبل اليات الاجهزة الرسمية في الطفيلة، فيما تشهد مناطق مختلفة من الطفيلة حاليا تساقط للثلوج و حالة من الانجماد ، بسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي الى جانب الرياح الشديدة السرعة.

من جهتها، باشرت فرق الطوارئ تساندها آليات الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني والشرطة ومجلس الخدمات المشتركة، بمشاركة فرق مساندة ، بفتح الطرق الرئيسية والنافذة في المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج وفق محافظ الطفيلة الدكتور مفيد العنانبة.

وبين الدكتور العنانبة، ان الأجهزة الرسمية وكافة الدوائر الخدمية المعنية تقوم حاليا بفتح الطرق التي ما تلبث ان تغلق ثانية بسبب تساقط الثلوج بكثافة، عدا عن مصاحبتها للرياح الشديدة التي أدت إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتشكل الجليد على عدة طرق منها طريق القادسية وبصيرا والحسا، فضلا عن الضباب الكثيف الذي يلف تلك المناطق، مشيرا الى ان نحو 50 الية تعود للقطاعين العام والخاص الى جانب اليات وكواسح للثلوج قدمها لواء الامير زيد العسكري في المنطقة الجنوبية وجميعها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي إغلاقات محتملة ، والتعامل مع الحالة الجوية أولا بأول .

وأكد ان استمرارية سقوط الثلوج في المنطقة الجنوبية من المحافظة أدت إلى حدوث انغلاقات مستمرة للطرق بسبب تراكم الثلوج أمام حركة السير، لافتا الى أن الاستعدادات الرسمية التي اتخذتها لجنة الطواري في الطفيلة أسهمت في مواجهة الحالة الجوية السائدة، حيث تم تنفيذ الخطة المعدة عبر تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية التي تعمل على فتح الطرق في الطفيلة خاصة الرئيسية منها باستخدام الآليات المجهزة.

ولفت الدكتور العنانبة إلى أن طرق بصيرا وغرندل والقادسية والرشادية ، والتي تعد امتدادا للمرتفعات الجنوبية بالطفيلة وترتفع عن سطح البحر 1600 متر ، سالكة بحذر شديد إلى جانب طريق العيص باتجاه الكرك وعمان حيث تساقط الثلوج وتكون الجليد والضباب الكثيف وانعدام الرؤية الافقية مؤكدا ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء استخدام هذه الطرق .

إلى ذلك، حذرت مديرية دفاع مدني الطفيلة وفق مديريها العقيد نايف النوايسة ، المواطنين ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن أكثر أماناً وبخاصة المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، بالإضافة إلى ضرورة تفقد قنوات ووسائل تصريف المياه حول المنازل أو المحال التجارية لتكون جاهزة لتصريف المياه والحيلولة دون تجمعها أو مداهمتها لهذه الأماكن.

وشهدت بعض المناطق انقطاع للتيار الكهربائي نتيجة للعواصف الثلجية والرياح الشديدة في المناطق الجنوبية ومناطق العيص في الطفيلة ، وفق المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات .

وبين ان نحو 20 عطلا منزليا الى جانب اعطال في شبكة الكهرباء تم صيانتها من قبل فرق الطوارىء في الشركة رغم الظروف الجوية الصعبة سيما في مناطق القادسية وبصيرا بغية ادامة سريان التيار الكهربائي لتلك المناطق .

وحول توافر المحروقات بكافة انواعها بين مدير صناعة وتجارة الطفيلة المهندس حسن الربابعة ان محطات الوقود الاربع العاملة في الطفيلة قامت بتخزين كميات كافية من شتى انواع المحروقات بغية سد احتياجات المواطنين خلال العاصفة الثلجية، مشيرا الى انه تم التشديد على وكالات الغاز والافران في الطفيلة بضرورة ادامة خدماتها للمواطنين فيما المواد التموينية الاساسية متوافرة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين .

بدوره، بين رئيس مجلس الخدمات المشتركة في الطفيلة جواد العطيوي بان فرق الخدمات المشتركة المزودة باليات ومعدات ، تعمل على فتح الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق العيص وأبو بنا إلى جانب الطريق الرئيسي النافذ لمنطقة جرف الدراويش والحسا وشريف الجنوب وطريق الطفيلة باتجاه الحسا وعمان، مشيرا الى أنها أصبحت سالكة بحذر جراء تكون الجليد والضباب الكثيف على هذه الطرق التي تتعرض لتساقط كثيف للثلوج .

وأشار مواطنون في مناطق القادسية والعيص وأجزاء من مدينة الطفيلة إلى انقطاع المياه في شبكات المياه بسبب حالة التجمد .

من جهتهم قامت كوادر قسم سير الطفيلة بمساعدة عدد من المواطنين تعطلت مركباتهم في مناطق ابو بنا ومجادل والعيص والحرير، حيث تم تأمين ثلاث مركبات بمادتي البنزين والديزل وإصلاح أربع مركبات وايصالهم إلى مناطق أمنه.

من جانبه، أكد رئيس قسم سير الطفيلة الرائد زياد ابوشنب انه وبتوجيه من قبل مدير الشرطة العقيد عمرالخرشه بضرورة تفقد الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة الطفيلة لمساعدة كل من تعطلت مركباتهم في هذه الظروف الجويه السائدة، فقد تعاملت مرتبات قسم سير الطفيلة مع سبع حالات ما بين نفاذ المحروقات واعطال مركباتهم وتم مساعدتهم جميعا.