الحرة نيوز –

معتمرون اردنيون في المدينة المنورة بـ “الشوارع” منذ أمس بسبب إهمال الشركة التي تقلهم

اشتكى عدد من المعتمرين الاردنين الموجودين حالياً في المدينة المنورة بعد انتهائهم من اداء العمرة ، من قيام احدى شركات الحج والعمرة بعدم توفير حافلات تقلهم الى الاردن.

وقال عدد من المعتمرين ان الشركة ابلغتهم يوم امس بتجهيز امتعتهم وانتظار الحافلات امام مبنى الفندق في تمام الساعة الواحدة ظهراً حيث ان الانطلاق سوف يكون في تمام الساعة الثانية ظهراً بأتجاه العودة الى الاردن .

وتابع المعتمرون انهم من يوم امس ولغاية الآن عالقون ومشردين وامتعتنا ملقاه على الارض في شوارع المدينة المنورة وما زال المعتمرين بانتظار الباص في الشوارع لغاية هذه اللحظة الساعة علماً اننا لا نستطيع العودة الى الفندق لانتهاء الحجوزات المحددة من قبل الشركة .

وتم الاتصال مع الناطق الاعلامي بأسم وزارة الاوقاف انس صويلح للوقوف على المشكلة التي يعاني منها المعتمرين الاردنين في المدينة المنورة قال : ان الوزارة لديها موظفين في المدينة المنورة ومكة المكرمة لمتابعة المشاكل التي قد يتعرض لها المعتمرين الاردنين اثناء ادائهم مناسك الحج او العمرة .

واضاف صويلح انه في حال وجد اي تقصير من قبل الشركة المعنية فسوف يقوم موظفي وزارة الاوقاف الموجودين هناك بتحرير مخالفة بحق الشركة وتحمل الشركة مقدار الضرر الواقع على المعتمرين .

وتابع صويلح انه الشركة مطالبة في هذه الحالة ارجاع كافة المبالغ التي تم اخذها من المعتمرين كأجراء يتخذ في حق الشركات التي لا تلتزم بالاجراءات التي تتخذ مع المعتمرين او اي تقصير صدر من قبل الشركة المعنية