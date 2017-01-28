الحرة نيوز –

قررت إدارة جامعة مؤتة تعليق الدوام للطلبة والموظفين ليوم الأحد الموافق29/1 وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

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