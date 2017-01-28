تـعـلـيـم و جـامـعـات تعليق الدوام بجامعة مؤتة يناير 28, 2017 3:40 PM 1 0 الحرة نيوز – قررت إدارة جامعة مؤتة تعليق الدوام للطلبة والموظفين ليوم الأحد الموافق29/1 وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة. مرتبط مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب تـعـلـيـم و جـامـعـات ‘‘التربية‘‘مستمرة باستقبال طلبات معادلة شهادة ‘‘التوجيهي‘‘ تـعـلـيـم و جـامـعـات الطلبة الأتراك في “الزرقاء” برحلة للديار المقدسة تـعـلـيـم و جـامـعـات “نفاع ” يعلن عن بدء التسجيل للمنح الدراسية في هنغاريا تـعـلـيـم و جـامـعـات الرزاز: حريصون على إصلاح العملية التربوية تـعـلـيـم و جـامـعـات المستشار الثقافي التركي يزور جامعة عمان الأهلية تـعـلـيـم و جـامـعـات نقابة المعلمين تتابع ملف المعتقلين اترك تعليق إلغاء الرد أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني. آخر الأخبار استراتيجية تدريبية حديثة لمختلف وحدات الأمن العام أخـبـار مـحـلـيـة يناير 28, 2017 تعليق الدوام بجامعة مؤتة تـعـلـيـم و جـامـعـات يناير 28, 2017 انتشال جثة من وادي الهدبان في مادبا أخـبـار مـحـلـيـة يناير 28, 2017 تحذير من الانجماد والصقيع صباح الأحد أخـبـار مـحـلـيـة يناير 28, 2017 تساقط الثلوج في الطفيلة أخـبـار مـحـلـيـة يناير 28, 2017 الأكثر مشاهدة اقالة هليل بعد تصريحاته المثيرة أخـبـار مـحـلـيـة يناير 22, 2017 محمد نوح القضاة يشبه هليل بعمر بن الخطاب!! أخـبـار مـحـلـيـة يناير 22, 2017 تقرير خطير وتحديد سبب إنهيار الجبل في منطقة السيل جيوتقنياً أخـبـار مـحـلـيـة يناير 25, 2017 فيديو :استمع لخطبة الجمعة التي أقالت هليل أخـبـار مـحـلـيـة يناير 23, 2017 موضة جديدة : الأردنيون يتجولون في الشوارع عراة أخـبـار مـحـلـيـة يناير 21, 2017 ممرضة تقطع اصبع طفلة في مستشفى خاص وتهرب أخـبـار مـحـلـيـة يناير 25, 2017 الطقس في عمّان Amman mist 4.5 ° C 5 ° 4 ° 86% 7.7kmh 40% الأحد 6 ° الأثنين 6 ° الثلاثاء 10 ° الأربعاء 9 ° الخميس 10 °