الحرة نيوز

رعى مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية اليوم حفل تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام .

وأكد اللواء الركن الفقيه أن توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ستكون نبراساً للعمل الجاد وهادياً لنا في ايلاء التدريب جل الاهتمام للوصول الى مخرجات تجعل من رجل الأمن العام قادراً ومؤهلاً ومدرباً ومتسلحاً بالعلم والمعرفة للقيام بواجباته الموكولة اليه في الميدان بكل مهنية وحرفية وتجعله قادراً على حماية نفسه أولاً وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الاردنية الهاشمية .

واضاف مدير الامن العام اننا باشرنا بتنفيذ استراتيجية تدريبية حديثة ترتكز اولا على رفع اللياقة البدنية لكافة مرتبات الامن العام وتعتمد من جهة اخرى على التدريب المتخصص الحديث والذي يتوافق وحاجة الفرد وفق طبيعة عمله في مختلف وحدات وادارت الامن العام ووفق احدث ما وصلت اليه العلوم الشرطية الحديثة .

وبارك اللواء الركن الفقيه للخريجين وذويهم هذا التخرج داعياً اياهم الى تطبيق ما نهلوه من علوم أمنية ومعارف شرطية على أرض الواقع وفي مختلف المواقع التي سيشغلونها والتحلي بالصبر وسعة النفس والانخراط في العمل الجاد لتحقيق غاية الامن العام في تحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين اينما كانوا .

من جانبه اكد آمر مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية العميد الدكتور معن مسمار على دور مديرية الأمن العام في الدعم اللوجستي والعملياتي للمعاهد التدريبية ضمن الخطط التدريبية الحديثة ، مشيرا أن منتسبي هذه الدورة من المستجدين تم تاهليهم بكل حرفية وتدريبهم على كافة الاعمال الشرطية اللازمة لهم اثناء تاديتهم لواجباتهم لينخرطوا مع زملائهم في الوحدات الميدانية والادارية كعناصر مؤهلة تمتلك اللياقة البدنية العالية ومتسلحة بالمعرفة الكاملة .

وتضمن الاحتفال عروضا مهارية وعسكرية للرماية الدقيقة على الاسحلة وحركات الدفاع عن النفس بالاضافة للتشكيلات العسكرية في المسير البطيء والعادي، عكست المستوى التدريبي المتطور والمتقدم الذي خضع له الخريجون، كما أدى الخريجون القسم القانوني معاهدين الله أن يحافظوا على الوطن والمواطن وآمنهما.

وفي نهاية الحفل، الذي حضره مساعدو مدير الأمن العام وعدد من ضباط وضباط صف الأمن العام من مختلف الوحدات الميدانية والإدارات، إضافة إلى جمع غفير من أهالي وذوي الخريجين، وزّع اللواء الركن الفقيه الجوائز التقديرية على أوائل الخريجين.