الحرة نيوز –

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الاحد مع بقائها اقل من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة مع بقاء فرصة بإذن الله في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر والثلج خاصة فوق المرتفعات الجنوبية (الشراه)، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تتحول الرياح إلى شمالية شرقية وتتناقص الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، والأجواء باردة أثناء النهار في المناطق الجبلية والبادية والسهول، بينما تكون مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ، من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات مساء الليلة السبت وصباح يوم غد الاحد في العديد من مناطق المملكة بما فيها الأغوار الشمالية، ومن خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان خلال اليومين القادمين ما بين 5/ – 1 درجة مئوية والمناطق الشمالية 7- صفر والمناطق الجنوبية 1/-3 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 15 والصغرى 8 درجات.