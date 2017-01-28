الحرة نيوز –

قالت شركة الكهرباء الأردنية ان كوادرها تعاملت خلال اليومين الماضيين مع 2424 عطلا كهربائيا وان العمل بخطة الطوارئ القصوى التي أعلنت عنها الشركة قبل يومين سار بشكل طبيعي.

ووفق بيان للشركة السبت، أصلحت كوادرها الاعطال الكهربائية في محافظات الوسط الاربع، وسجلت مراكز الاتصال منذ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت نحو 2494 عطلا كهربائيا غالبيتها العظمى فردية، حيث قامت كوادر الشركة بإصلاحها بسرعة، كما ان مراكز الاتصال لم تشهد تأخيرا في الرد على اتصالات المشتركين.

وقال مدير الشبكة الكهربائية المهندس حسن عبد الله ان الكوادر الهندسية والفنية المزودة بالآليات والمركبات نجحت في التعامل مع المنخفض الجوي، حيث زادت غزارة الامطار وسرعة الرياح معدلات الاعطال الكهربائية، الا ان سرعة العمل والخبرة العالية لكوادر الشركة ضاعفت من حجم الانجاز واعادة توصيل التيار الكهربائي بسرعة للمشتركين.

واشار الى ان الانقطاعات كانت بسبب الرياح الشديدة أو صدم اعمدة او الارتفاع الكبير في الاحمال الكهربائية، داعيا المشتركين لترشيد استهلاك الطاقة لغايات التدفئة وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع التمديدات الكهربائية وعدم تحميلها ما يفوق استطاعتها.