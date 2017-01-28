الحرة نيوز – احمد الرواشدة

وزعت حملة البر والاحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مساعدات الشتاء على 125 اسرة في بلدة قفقفا بمحافظة جرش بالتعاون مع اورانج الاردن.

وقام فريق الحملة ومتطوعو اورانج بتسليم المساعدات، التي شملت حرامات وصوبات الى مستحقيها وذلك في إطار جهود الحملة، التي ترأس لجنتها العليا سمو الاميرة بسمة بنت طلال، وتسعى مع شركائها لايصال المساعدات اللازمة للاسر المستهدفة في مختلف مناطق المملكة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية لهذه الاسر.

وأشادت «أورانج الاردن» بالشراكة القائمة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية والمستمرة منذ ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة تمثلت بتقديم الدعم لحملة البر والإحسان والمساعدة في تنفيذ برامج الحملة، وعبرت عن الاعتزاز بالمشاركة مع الحملة في توزيع المساعدات على محتاجيها، مؤكدة ان ما يميز حملة البر والاحسان قدرتها على الوصول الى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة ومساهمتها في توفير العيش الكريم لهذه الفئات.

ويعمل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، منذ أربعين عاماً على قيادة جهود التنمية الوطنية والتخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المحلية في المملكة، حيث تركز جهوده بشكل خاص على حقوق الفئات المستضعفة كالنساء والشباب وذوي الإعاقة.

كما يسعى الصندوق من خلال شبكة مراكز الاميرة بسمة للتنمية والـبالغ عددها واحد وخمسون مركزاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة، إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمؤسسات الشريكة.