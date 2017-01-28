الحرة نيوز –

يجري مجلس التعليم العالي في جلسته الخميس المقبل تعديلا على نظام إجازات التفرغ العلمي والإعارة والإجازة بدون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والذين يحصلون على فرص عمل خارج البلاد تصل مدتها الى 8 أعوام بدلا من 5 او 6 وفق ما رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الدكتور عادل الطويسي.

وبين الطويسي ان “لكل جامعة رسمية نظامها الخاص بهذا الشأن تمنح بعضها بموجبه فرصة لعضو هيئة التدريس بالعمل خارج البلاد لمدة خمسة أعوام، واخرى 6 أعوام تتضمن اجازة التفرغ العلمي والاعارة والاجازة بدون راتب”.

واشار الى ان مجلس التعليم العالي ولأسباب اقتصادية ولإعطاء هيئة التدريس فرصة لتحسين احوالهم المعيشية “سيضع نظاما يشمل جميع الجامعات الرسمية لتصل مدة عمل عضو هيئة التدريس في الخارج الى 8 أعوام كحد اقصى”، موضحا ان عدم زيادة المدة لأكثر من ذلك هو “للحيلولة دون تفريغ الجامعات الاردنية من الكفاءات”.

الى ذلك قال الطويسي ان مجلس التعليم العالي اعتذر عن عدم تلبية طلب التجمع الوطني للأساتذة الاردنيين العاملين في جامعات الاغتراب “تشكيل لجنة خاصة لترقية العاملين في هذه الجامعات”، موضحا ان لكل جامعة في العالم “نظاما خاصا في الترقية يمكن من خلاله ان يحصل عضو الهيئة التدريسية في حال تلبية شروطه الحصول على الترقية في حال كان على كادرها”.

وأضاف، أما اذا كان عضو هيئة التدريس على كادر احدى الجامعات الاردنية وفي اجازة تفرغ علمي او بدون راتب او اعارة فينطبق عليه نظام الترقية الخاص بالجامعة الاردنية، مؤكدا ان “الترقية ليست من صلاحيات مجلس التعليم العالي”.