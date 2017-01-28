الحرة نيوز –

فيما تاثرت المملكة اعتبارا من أول من أمس بمنخفض جوي، صاحبه انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتساقط للثلوج على المرتفعات والامطار في اغلب مناطق المملكة، يتوقع اليوم، وتحديدا ما بعد الظهر انحسار المنخفض الجوي.

وشهدت الاجواء في المملكة أمس تواصلا للبرودة الشديدة ولامست في مناطق كثيرة الصفر المئوي تحديدا فوق المرتفعات الجبلية العالية، فيما تواصل سقوط الامطار، واحيانا الثلوج بشكل متقطع.

اليوم الأحد، من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة نهارا، مع بقاء الأجواء باردة في العديد من المناطق، وتكون ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية.

وحسب موقع “طقس العرب”، تبقى الفرصة مهياة خلال ساعات الصباح لتساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق مرتفعات الشراه في الجنوب، وتستقر الأجواء بمشيئة الله ويبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار إعتباراً من ساعات الظهر بحيث تتناقص كميات الغيوم بشكل لافت. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما ليلة اليوم، فتكون الأجواء شديدة البرودة في العديد من المناطق وتقترب درجات الحرارة من حاجز الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون دون الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

ويُحتمل تشكُل الانجماد في العديد من المناطق. فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتزيد من الشعور بالأجواء الباردة.

ويحذر اليوم الأحد من خطر حدوث الإنجماد في العديد من مناطق المملكة ليلة الأحد/الإثنين وفجر الإثنين.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالاتي: شرق عمان: من 9 الى 3، غرب عمان: من 5 الى 0، إربد: من 8 الى 1، جرش: من 9 الى 2، السلط: من 7 الى 1، عجلون: من 6 الى 0، الزرقاء: من 11 الى 2، المفرق: من 8 الى 0، مأدبا: من 5 الى 1، الكرك: من 8 الى 0، الطفيلة: من 8 الى 1، معان: من 10 الى 0، العقبة: من 19 الى 10، والبحر الميت: من 16 الى 9.

اما يوم غد الاثنين، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نهارا بشكل اضافي مع بقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود بحدود درجتين مئويتين.

وتكون الرياح صباح غد جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة. وتبقى الأجواء باردة خاصة في ساعات الصباح والمساء.