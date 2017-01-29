الحرة نيوز –

نظرا لجهوده الواضحة في خدمة الاقتصاد الوطني وكونه من جيل الشباب  وبوحي من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بدعم الشباب  وبأن يأخذوا فرصتهم الحقيقية كرم رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام حاكم ابو جنيب الفايز د.سامر بلال العقرباوي وتم منحه  شهادة تقدير ووسام  التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي وذلك تقديرا له في خدمة الاقتصاد الأردني وخدمة الوطن والارتقاء بالاقتصاد الوطني

ومن المعروف أن د.العقرباوي من رجال الاعمال المميزين ومن الشخصيات الاقتصادية المعروفة وله باع طويل في هذا المجال رغم صغر سنه كما من المعروف أنه يقود شركة ضخمة ورائدة في الأردن .

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