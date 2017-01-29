الحرة نيوز –

دفعت حملات مقاطعة البيض والبطاطا وزارة الزراعة الى الطلب من المواطنين التوقف عن المقاطعة

قال الناطق الأعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان الارتفاع الحاصل في بعض السلع يعود لأنخفاض الانتاج وتدني درجات الحرارة كون المنتجات الزراعية تتأثر بالعوامل الجوية والظروف المناخية المتغيرة . واضاف في تصريح صحفي ،اليوم الاحد، انه وبالنسبة لارتفاع اسعار المنتجات في الاردن فانها تعتبر من أقل الاسعار مقارنة مع دول الجوار وشراء الخضار بالعبوات او ما تعرف ” بالبكسه” هو دليل قاطع على رخص المنتجات الزراعية المحلية التي يجب ان ندعمها كي يواصل المزارع عمليته الانتاجية لهذا القطاع الحيوي والمهم في مفهوم الأمن الغذائي. واكد حدادين أن الأنتاج الزراعي يشكل جزءاً اساسياً للقطاع الزراعي الذي يواجه تحديات عدة مرتبطة بالتسويق وكلف الأنتاج والاغلاقات الحدودية وانعكاسها على المزارعين وخصوصاً صغار المنتجين وان مقاطعة المنتجات الزراعية الوطنية تعتبر أضرارا بالمزارع الاردني وضرب للاقتصاد الوطني . ويأتي أرتفاع بعض أصناف الخضار لفترة زمنية محدودة وقصيرة وهي الفترة المناسبة للمزارع يقابلها أنخفاض حاد في الاسعار ولفترة زمنية طويلة وعند انخفاض الاسعار نرى ان الجميع يلتزم الصمت ولا يوجد مطالبات بالمقاطعة –